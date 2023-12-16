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Советы для тех, кто хочет рассчитаться с долгами до Нового года

Советы для тех, кто хочет рассчитаться с долгами до Нового года

В новогоднюю ночь мы обычно желаем близким, чтобы все плохое осталось в прошлом. Одним из факторов, которые, несомненно, ухудшают качество жизни являются денежные задолженности. Что делать тем, кто хочет рассчитаться с долгами до Нового года? Спросили у эксперта по финансам и инвестированию, основательницы компании Frontiers Марии Кузнецовой.

Сколько долгов у среднестатистического россиянина

По данным Центробанка за 2023 год, общее количество заемщиков в банках и микрофинансовых организациях составляет 47 млн человек. Это чуть меньше трети населения России. 11,2 млн жителей страны имеют три и более кредита.

"Когда долгов много, это доставляет дискомфорт и вызывает стресс. Но я хочу обратить внимание, что кредит кредиту рознь. Есть так называемые хорошие кредиты, которые помогают людям добиваться их жизненных целей. Например, ипотечный заем позволяет купить собственное жилье. А кредит на развитие бизнеса — увеличить производственные мощности и выйти на новый уровень прибыли", — пояснила Мария Кузнецова.

Но есть и другие кредиты. Эксперты называют их плохими. За счет таких займов люди удовлетворяют свои мимолетные желания, но при этом жертвуют качеством жизни в перспективе. Например, берут кредит на новый смартфон, который устареет еще до того, как долг будет выплачен. От таких плохих кредитов стоит избавляться в первую очередь.

Пошаговый план, как быстро рассчитаться с долгами

"Наверное, все понимают, что за одну-две недели рассчитаться с крупными долгами, допустим, выплатить ипотеку и вернуть автокредит практически невозможно. Но если вы решили, что хотите как можно быстрее избавиться от всех задолженностей, то начать можно уже сейчас. И сделать несколько важных шагов еще до наступления Нового года", — продолжила эксперт по финансам Мария Кузнецова.

Она предложила использовать такой пошаговый план:

  1. Проанализируйте свой бюджет. Подсчитайте, сколько денег вы ежемесячно зарабатываете, сколько тратите, и определите самые большие статьи расходов.

  2. Выберите источники экономии. Возможно, вам придется отказаться от обедов в кафе или свиданий в ресторанах, сократить количество поездок на такси, воздержаться от покупки новой одежды. Это высвободит денежный ресурс, который вы сможете направить на досрочное погашение долгов.

  3. Продайте то, что вам не нужно. Подумайте, от каких вещей вы можете отказаться. И речь не только о том, что вы не используете (например, как коляска выросшего ребенка, которая уже несколько лет пылится на балконе). Возможно, у вас есть автомобиль, но вы ездите на нем только в торговый центр раз в неделю. В остальное время он стоит рядом с домом, теряет в стоимости и требует дополнительных трат (на страховку, ТО, сезонную смену резины). В такой ситуации разумным будет продать автомобиль и использовать вырученные деньги для погашения долгов.

  4. Выберите стратегию по досрочному погашению кредитов. Здесь доступны разные варианты.

"Обычно заемщикам советуют в первую очередь отдавать кредиты с самой высокой процентной ставкой, чтобы быстрее снизить переплату. В принципе, с точки зрения математики это логично. Но с точки зрения психологии более продуктивным будет другой подход — метод снежного кома", — рассказала Мария Кузнецова.

Он подразумевает, что сначала вы гасите кредиты с наименьшей суммой. Это помогает оптимизировать распределение средств и уменьшить срок возврата.

Чтобы погасить кредиты методом снежного кома, начните направлять дополнительные деньги (хотя бы несколько тысяч в месяц) на досрочное возвращение самого маленького долга. Когда он будет погашен, вы ощутите радость от того, что достигли промежуточной цели. А затем сможете использовать ежемесячный платеж от этого закрытого кредита на досрочное погашение следующего.

Таким образом, общая сумма платежей в месяц вырастет ненамного. Но с каждым закрытым кредитом вы будете ощущать дополнительную мотивацию, чтобы рассчитаться с оставшимися долгами.

А что дальше?

Когда вы рассчитаетесь со всеми долгами (или, по крайней мере, закроете плохие кредиты), можно начать создавать финансовую подушку безопасности. Оптимально, чтобы накопленной вами суммы хватило на шесть месяцев жизни без активного заработка. После этого можно задумываться об инвестировании, то есть создании пассивного дохода.

"Чтобы зарабатывать деньги на инвестировании, надо иметь высокую финансовую грамотность и осознанно подходить к финансовым вопросам. Это не простой и не короткий путь, но чем раньше вы его начнете, тем быстрее сможете достичь цели", — резюмировала Мария Кузнецова.

16 декабря 2023, 17:17
Фото: pixabay.com/rupixen
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