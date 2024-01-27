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Суббота 27 января

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5 поводов забронировать тур заранее: советы эксперта

5 поводов забронировать тур заранее: советы эксперта
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Задумываясь об отпуске, абсолютно все туристы хотят провести его комфортно, в приятном месте, по доступному для семьи бюджету. Чтобы действительно зарядиться эмоциями, качественно провести время и не говорить потом знакомым – "после такой поездки нужно еще несколько дней отдыхать", важно планировать путешествие заранее. Так считает руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн.

Конечно, для многих строить долгосрочные планы – вопрос непривычный, но, если правильно воспользоваться системой раннего бронирования, можно получить много преимуществ, возможностей и "плюшек". Каких?

1. Экономия денежных средств

Еще несколько лет назад, когда обилие туристических направлений позволяло, можно было "поймать" горящий тур и достойно отдохнуть по бюджетной цене. Сейчас же ситуация такова, что чем ближе сезон отпусков – тем дороже стоимость тура. Растут цены на отель, повышается топливный сбор и цена авиаперелета.

Руководство отелей в любой точке мира каждый год составляют план продаж. Заключая контракт с партнерами, агрегаторами и площадками, которые этот отель будут продавать, они выставляют хорошую скидку. Иногда ее цифра при раннем бронировании достигает 60%. Постепенно отель заполняется – туроператоры, партнеры, принимающая компания и руководство отеля пересматривают стоимость и при хорошем спросе повышают цены. Так что существенно экономить могут только дальновидные туристы.

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

2. Выбор хорошего отеля, вариативность

У каждого путешественника есть свои предпочтения, видение комфортного и идеального отдыха. Но у большинства желания схожи: чистота, красота, комфорт, удобная локация, адекватный бюджет. А таких вариантов не так много и раскупаются они мгновенно. Кроме того, есть ряд так называемых "дефицитных" отелей – с прекрасной береговой зоной, анимацией, территорией и отличным питанием. К сезону они все в "стопе", и найти что-то похожее за адекватные деньги просто нереально. Для многих семей обязательным условием является номер из 2-3 комнат. Таких номеров в любой гостинице – считанные единицы. И подобрать хороший вариант размещения для всей большой семьи можно только заранее.

3. Перелет, удобные рейсы

Это особенно важно, когда предстоят пересадки – не все летят из крупных городов, также в современных реалиях часто бывают стыковки в другой стране. Ранняя покупка авиабилетов дает возможность не выходить в транзитную зону, выбрать минимальный тариф, сделать свой перелет максимально комфортным. По мере заполнения самолета цена будет расти, и в сезон отпусков рассчитывать на выгодный тариф нет смысла.

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

4. Долгосрочное планирование

Когда отдых планируется заранее, у путешественников есть время подготовиться, заранее "прикинуть" места для посещения, составить маршрут поездок, интересных мест и т.д. Во многих странах есть возможность выбрать услуги и развлечения, которые в ней особенно популярны. Например, в Дубае есть Музей будущего, билеты в который распродаются на 3 месяца вперед. Чтобы впечатления были яркими, а не скомканными, этот момент тоже важно учесть.

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

5. Определенные гарантии

В интернете много мифов и "страшилок" про раннее бронирование – пишут про форс-мажор, санкции, банкротство туроператора и многое другое. Конечно, неожиданные ситуации могут случиться, но, чтобы минимизировать риски, нужно доверять только проверенным агентствам. Туристу помогут выгодно отдохнуть, подобрать отель по "запросу", выбрать страну и т. д. Рынок туризма изобилует количеством услуг, но выбирать нужно качество: найти тех, кто будет сопровождать и помогать, тех, кто разбирается в нюансах и тонкостях, кому можно доверить качественный и запоминающийся отдых.

27 января 2024, 06:06
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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