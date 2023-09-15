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Собянин: За год участниками программы "Сделано в Москве" стали 3 тыс брендов

Собянин: За год участниками программы "Сделано в Москве" стали 3 тыс брендов
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В ближайшее время планируется открытие собственных магазинов.

За прошедший год к программе "Сделано в Москве" присоединилось более трех тысяч брендов. Столица помогает производителям с рекламой, организацией выставок и других мероприятий, рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

"Главная задача обновленной программы — продвижение локальных брендов, расширение рынка сбыта", – подчеркнул градоначальник.

Компании представлены на платформе сделановмоскве.рф. Посетителями онлайн-шоурума за год стали более двух миллионов человек. Брендированные витрины появились на популярных маркетплейсах.

Собянин отметил, что за последнее время к программе присоединилось множество популярных брендов, включая завод "Москвич". Сделать это могут даже самозанятые.

Мэр анонсировал открытие магазинов "Сделано в Москве" в ближайшее время.

Ранее Собянин сообщил, что объем обрабатывающей промышленности Москве вырос почти на 10%. Производство лекарств и медицинских материалов увеличилось на 38,8%, выпуск одежды – на 31,3%, продовольствия – на 26,6%.

15 сентября 2023, 15:18
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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