Собянин: Объем обрабатывающей промышленности Москве вырос почти на 10%

Город оказывает предприятиям системную поддержку.



Объем промышленного производства в столице вырос почти на 9% за полгода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

"Высокий темп у обрабатывающей промышленности — рост на 9,8% за тот же период", – отметил градоначальник.

Собянин обратил внимание на динамику производства компаний, выпускающих лекарства, продовольствие и текстильные изделия.

За полгода производство лекарств и медицинских материалов увеличилось на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятия нарастили выпуск одежды на 31,3%, продовольствия – на 26,6%.

Наращивать выпуск продукции предприятиям позволяет уход зарубежных компаний и системная поддержка города. В Москве более четырех тысяч промышленных площадок, где работает более 720 тысяч человек, уточнил Собянин.

Мэр столицы ранее сообщил о росте производство электрооборудования. За пять месяцев 2023 года объемы выпуска продукции увеличились на 100,7%.

На востоке Москвы продолжается строительство технопарка "Руднево". Он станет одной из крупнейших в России площадок для размещения высокотехнологичной промышленности.

