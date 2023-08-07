Особенности банкинга по-венгерски

"Банки звереют" – так один из интернет-пользователей с ником nolmorn озаглавил свою публикацию в соцсетях об опыте взаимодействия с "ОТП Банком". В посте рассказывается об опыте получения потребительского кредита. Как принято в магазинах, заявка покупателя была отправлена в несколько банков. После получения одобрения клиент выбрал один из банков, но "ОТП Банк", по словам пользователя, всё равно оформил на него кредит, который даже не отображался в банковском приложении. Автор поста заявил, что банк взимал ежемесячные комиссии по кредиту, который был погашен много лет назад.

«ОТП Банк» неоднократно мелькал в прессе по поводу клиентских нареканий. В публикации на портале FLB описаны случаи, когда банк одобряет потребительский кредит, но почему-то затягивает с перечислением денег, когда клиент отказывается от покупки, однако ссуда уже считается выданной. Пользователи Сети утверждают, что «ОТП Банк» навязывает клиентам страховки и другие финансовые продукты по завышенной стоимости. По словам комментаторов, при оформлении кредитов скрытые комиссии и сборы в некоторых случаях повышают их стоимость до 90% годовых. Подобные ставки характерны для микрофинансовых организаций, но «ОТП Банк» занимает 40-е позиции в рейтинге российских банков.

«В «ОТП Банке», судя по всему, рассудили, что, скорее всего, дни его сочтены, и оставшееся время стоит использовать с максимальной выгодой для себя», – пишет “Независимая газета”.

Дело в том, что у «ОТП Банка» венгерские корни: им почти на 100% владеет OTP Group из этой страны. После введения антироссийских санкции группа заявила о намерении покинуть Россию и о прекращении финансирования своего российского подразделения.

Примечательная история касается капитального ремонта. Столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в целях защиты своих прав был вынужден подать иск против «ОТП Банка» в арбитражный суд.

Конечно, российский «ОТП Банк» и его менеджмент оказались в чем-то заложниками геополитической ситуации. Работа в России является основной претензией, которую в Европе предъявляют венгерским финансистам.

Несмотря на то, что на Украине они владеют банком с аналогичным названием, который вполне успешно работает, OTP Group была внесена в санкционные списки. В ответ Венгрия блокирует выделение денег на финансирование поставок вооружений украинским вооружённым силам.

Создается впечатление, что крайними в этом противостоянии оказываются клиенты российского подразделения венгерского банка, который, если верить негативным отзывам в Сети, стал использовать в своей работе не принятые в приличном банкирском сообществе приёмы.

В СМИ высказывалась и такая точка зрения, что стратегия, нацеленная на, так сказать, выкачивание денег, направлена на то, чтобы перед уходом с рынка нашей страны собрать максимальный финансовый урожай. По итогам первого квартала 2023 года банк заработал без малого четыре миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО против чистого убытка почти в семь миллиардов рублей годом ранее. Банкам из недружественных государств, скорее всего, рано или поздно придется покинуть нашу страну.

Россия включила Венгрию в список недружественных стран весной 2023 года после того, как Будапешт подписался под всеми антироссийскими санкциями и теперь вынужден строго их исполнять. И хотя венгерские власти могут вести себя так под давлением ЕС и Вашингтона, но перспектив дальнейшего сотрудничества при таких обстоятельствах в Москве особо не видят.

По всей видимости, давление Запада вынудит венгерскую финансовую группу ликвидировать свою российскую «дочку». При этом хочется надеяться, что регулятор в лице ЦБ своевременно предпримет меры, чтобы при этом пострадало как можно меньшее число российских клиентов.