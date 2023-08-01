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Собянин принял решение выделить грант на поддержку одного из столичных оборонных предприятий

Собянин принял решение выделить грант на поддержку одного из столичных оборонных предприятий
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Производство расположено в Зеленограде.

"Сегодня на заседании Президиума Правительства Москвы приняли решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде", – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Также градоначальник сообщил о запуске трех дополнительных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Реализующие программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий компании получат займы на инвестиционные цели по ставке от трех до 4,5% годовых.

"Для заемщиков, использующих в качестве залога права на интеллектуальную собственность, ставка составит до 3%", – уточнил мэр.

По его словам, для высокотехнологичных стартапов предусмотрена ставка по венчурным кредитам в размере 10%. Город компенсирует 15% от основной суммы долга.

Мэр столицы ранее принял решение о создании московского квантового кластера.

1 августа 2023, 16:16
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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