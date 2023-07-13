Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение о развитии квантовых технологий с ГК "Росатом" и Российским квантовым центром.

В среду, 13 июля, прошло пленарное заседание Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", в котором приняли участие президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, иные представители власти, крупные ученые и руководители ведущих отечественных компаний.

По итогам встречи Сергей Собянин принял решение о создании московского квантового кластера. Политик подчеркнул, что новый центр будет заниматься профильными исследованиями и разработками на базе инфраструктуры инновационного центра "Сколково".

Сегодня квантовые технологии активно используются во многих наукоемких отраслях промышленности, в том числе, авиа– и ракетостроении, медицине и фармацевтике, микроэлектронике и информационных технологах, напомнил глава города.

"На базе нового кластера разместятся лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов", – отметил Сергей Собянин.

Он также уточнил в личном блоге, что для реализации проекта будут привлечены инвестиции в размере около 6,5 миллиардов рублей. Завершить работы планируется к концу следующего года.

Кроме того, мэр Москвы подписал соглашение о развитии квантовых технологий с ГК "Росатом" и Российским квантовым центром. Ключевым пунктом договора стало создание нового кластера в столице.

Градоначальник подчеркнул, что в Москве сосредоточены ведущие профильные научные центры и предприятия. По его словам, в последние годы в столице удалось успешно реализовать множество научно-технологических проектов.

"Все это сделало Москву крупнейшим российским центром разработки и внедрения квантовых технологий", – заключил Сергей Собянин.

