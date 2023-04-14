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Экономика
"Цены замрут": экономист Масленников спрогнозировал ситуацию на валютном рынке

"Цены замрут": экономист Масленников спрогнозировал ситуацию на валютном рынке

Нынешний курс рубля привел к подорожанию бытовой техники.
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Ослабление российской валюты, по словам эксперта, затянется ненадолго. При этом экономист Масленников предупредил о нестабильных скачках на финансовом рынке. Он ожидает, что в ближайшие месяцы курс рубля слегка укрепится на уровне 75-80, но при этом может периодически уходить и в другой коридор — 80-85 рублей за доллар.

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Быстрого возвращения бытовой техники к прежним расценкам эксперт не предвидит. Согласно прогнозу, стоимость не снизится.

"Цены, взлетев на эти 10%, замрут на некоторое время", — предположил аналитик в интервью "Радио 1".




Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2023, 17:40 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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