"Цены замрут": экономист Масленников спрогнозировал ситуацию на валютном рынке

Ослабление российской валюты, по словам эксперта, затянется ненадолго. При этом экономист Масленников предупредил о нестабильных скачках на финансовом рынке. Он ожидает, что в ближайшие месяцы курс рубля слегка укрепится на уровне 75-80, но при этом может периодически уходить и в другой коридор — 80-85 рублей за доллар.
Быстрого возвращения бытовой техники к прежним расценкам эксперт не предвидит. Согласно прогнозу, стоимость не снизится.
"Цены, взлетев на эти 10%, замрут на некоторое время", — предположил аналитик в интервью "Радио 1".