Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" поставил почти два млн медизделий для нужд города – Собянин

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал "Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Лента новостей

Среда 15 марта

18:00Третья ампутация: Переживет ли Костомаров еще одну операцию после инсульта и менингита 17:40Хочет облапошить ее: какому мужику достанутся все денежки Волочковой 17:20Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания 17:00Россия не нужна: Тарасов и Костенко рванули за бугор сломя голову 16:40Ствол вонзился до крика: Бросившую Виторгана невесту взяли сзади в общественном месте 16:20Больше нет: Гарик Мартиросян ушел молодым 15:40Стало известно о любимом человеке замешанного в гей-скандалах Соседова: Он очень романтичен 15:20Ради куска хлеба: лишившуюся ролей 84-летнюю Ахеджакову пригласили в школу для детей богачей 15:00Потеряла ноги: Сенсационные кадры разбитой раком Заворотнюк слили в Сеть 14:40"Нарастила": пропавшая с радаров Орбакайте изменилась до неузнаваемости 14:20Вся страна плачет: не стало Александра Розенбаума 14:00"Итоговая точка": Тихушница-израильтянка Пугачева заказала укромное место на кладбище 13:40"Войцек" в театре Маяковского: стильное убийство 13:20Ресторан Meraki: место для дружеских посиделок в греческом стиле 13:00Как Орлова: родившая впопыхах 45-летняя Толкалина предъявила ребеночка 12:40Сравнял с землей: пожар уничтожил историческое здание в Красноярском крае 12:20"Такая трагедия": Донцова ушла после рака груди 4 стадии 12:00В опасности главный орган: Костомарова отправляют на экстренную процедуру 11:40"Покупают презервативы": Сношавшаяся с Николаевым втихушку Королева попалась на горячем 11:20Самые дешевые новостройки Петербурга 11:00В ЖК стало больше лотов с отделкой и кухней 10:40Никому не нужно: Удравшая на чужбину Дубцова распродает имущество за бесценок 10:22"Сыграет в минус": втюхивающий бабкину дачу за 225 млн Пресняков с треском провалился 10:00Россия потеряла 71-летнего Розенбаума: Врачи не смогли спасти певца в критическом состоянии 09:40Раздел имущества при разводе: 2 способа избежать потерь 09:20Теперь мама: Голубкина выкатила пузо после интима с коллегой 09:00"Он зарабатывал тут": Панкратов-Черный поражен лицемерием клянущего Россию латыша Калныша 08:40Известный певец пустил деньги от продажи зарубежной недвижимости на помощь Донбассу 08:20Новое заявление Путина россиянам вызвало оторопь 08:00"Повышает риск смерти": врач раскрыл вредную привычку россиян 06:04"Деньги начнут притягиваться": легкий способ привлечь богатство по мнению нумеролога 04:12Тест: угадайте знаменитый фильм о преображении по кадру 02:18Geely Tugella: обновление или рестайлинг? 00:01Икона Божией Матери "Державная": церковный праздник 15 марта 22:00Эндокринолог назвала основные причины ожирения 21:07Кричал матом и угрожал расправой: На девушку известного музыканта напали в Сочи 20:20"Успешнее ее в разы": в жизни Бузовой появился долгожданный бизнесмен 20:00Надо было думать раньше: адвокат об отказе авиакомпании пустить инвалида в коляске на борт самолета 19:00Врачи объявили приговор прооперированному Розенбауму: Одной ногой в могиле 18:10"Это какой-то ужас, кошмар!": Гузеева оказалась в положении на третьей неделе 17:30Начались осложнения: У свалившейся с неведомой болезнью Валерии серьезные проблемы 17:20"Химия и лучевая терапия повредили щитовидку": иллюзионист Сафронов сообщил о лечении от рака 17:00Никому не нужна: Внук решил сбыть надоедливый балласт Пугачевой 16:30Работа курьером, развод, потеря ребенка: что стало со звездой "Не родись красивой" Уваровой 15:50Богомолов теперь в прошлом: Собчак призналась в интимных ласках с засунувшим огромный агрегат SHAMAN 15:10Превратился в тень: вес лишившегося конечностей инвалида Костомарова достиг критической отметки 14:50По стопам Пугачевой: Объявившая об эмиграции Малышева уезжает в Израиль 14:34"Росатом" готовит ответ на санкции против организаций атомной отрасли 14:01"Под арест": Жестоко избившая фанатку Орбакайте загремела в полицию 13:40"Дефекация и мочеиспускание": вонючую вечеринку подростков в парадной Петербурга сняли на видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" поставил почти два млн медизделий для нужд города – Собянин

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" поставил почти два млн медизделий для нужд города – Собянин
114

Инвестор поставляет медицинские изделия столице в рамках офсетного контракта.

Компания "Гемамед" вложила в производство более миллиарда рублей. Столица гарантирует закупку продукции предприятия, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, компания изготавливает медизделия для людей со стомой. Производственные мощности расположены на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".

Собянин уточнил, что предприятие планирует полностью закрыть потребность московских пациентов в таких изделиях. Также инвестор намерен поставлять продукцию в другие регионы.

"Компания выйдет на полную производственную мощность уже в этом году и будет выпускать 5,5 млн изделий в год", – уточнил мэр.

В конце января в технополисе открылось фармацевтическое производство. Предприятие будет выпускать до 1,7 миллиарда таблеток ежегодно. Столица оказала инвестору полное содействие в запуске завода.

В технополисе "Москва" создано свыше 12 тысяч рабочих мест, сообщил ранее Собянин.

По словам мэра, резидентами особой экономической зоны стали более 90 компаний. Они создают программное обеспечение и новые материалы, выпускают медицинское оборудование, радиоаппаратуру и другую высокотехнологичную продукцию.

15 марта 2023, 17:23
Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин и Матвиенко открыли фармацевтический завод в ОЭЗ "Технополис Москва"

Собянин: В технополисе "Москва" создано более 12 тысяч рабочих мест
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Новое заявление Путина россиянам вызвало оторопь

Новое заявление Путина россиянам вызвало оторопь
Президент не поскупился на слова.

"Росатом" готовит ответ на санкции против организаций атомной отрасли

"Росатом" готовит ответ на санкции против организаций атомной отрасли
Государственная корпорация "Росатом" готова к санкционному давлению и прорабатывает меры в ответ на ограничения. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Стимулирует спрос": золото становится защитным активом

"Стимулирует спрос": золото становится защитным активом
Золото подорожало.

Самые закредитованные регионы России – рейтинг

Самые закредитованные регионы России – рейтинг
Кредиты в банках не перестают расти.

"Либо деньги, либо опыт": как инвестиции помогают разбогатеть

"Либо деньги, либо опыт": как инвестиции помогают разбогатеть
Любая инвестиция – это плюс.

Выбор читателей

14/03ВтрПо стопам Пугачевой: Объявившая об эмиграции Малышева уезжает в Израиль 15/03СрдВся страна плачет: не стало Александра Розенбаума 14/03Втр"Кровь у него протухшая": После ампутации в организме Костомарова нашли новое осложнение 14/03ВтрБогомолов теперь в прошлом: Собчак призналась в интимных ласках с засунувшим огромный агрегат SHAMAN 14/03ВтрРозенбаум госпитализирован в критическом состоянии: Тромб 15/03Срд"Покупают презервативы": Сношавшаяся с Николаевым втихушку Королева попалась на горячем