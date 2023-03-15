Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" поставил почти два млн медизделий для нужд города – Собянин

Инвестор поставляет медицинские изделия столице в рамках офсетного контракта.



Компания "Гемамед" вложила в производство более миллиарда рублей. Столица гарантирует закупку продукции предприятия, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, компания изготавливает медизделия для людей со стомой. Производственные мощности расположены на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".

Собянин уточнил, что предприятие планирует полностью закрыть потребность московских пациентов в таких изделиях. Также инвестор намерен поставлять продукцию в другие регионы.

"Компания выйдет на полную производственную мощность уже в этом году и будет выпускать 5,5 млн изделий в год", – уточнил мэр.

В конце января в технополисе открылось фармацевтическое производство. Предприятие будет выпускать до 1,7 миллиарда таблеток ежегодно. Столица оказала инвестору полное содействие в запуске завода.

В технополисе "Москва" создано свыше 12 тысяч рабочих мест, сообщил ранее Собянин.

По словам мэра, резидентами особой экономической зоны стали более 90 компаний. Они создают программное обеспечение и новые материалы, выпускают медицинское оборудование, радиоаппаратуру и другую высокотехнологичную продукцию.