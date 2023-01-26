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Собянин и Матвиенко открыли фармацевтический завод в ОЭЗ "Технополис Москва"

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Мэр столицы Сергей Собянин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко запустили первую линию по производству лекарств на новом заводе "Велфарм-М" в технополисе "Москва". Ежегодно там будут выпускать до 1,7 миллиарда таблеток, сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Производственная площадка "Велфарм-М" расположена на базе особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде. Столица оказала полное содействие, чтобы построить и запустить завод в кратчайшие сроки, отметил мэр.

Собянин сообщил, что предприятие наладит выпуск препаратов, многие из которых не производились в России. В 2023-2024 годах на заводе запустят 10 линий для производства 300 наименований лекарств.

"Мощности "Велфарм-М" позволят ежегодно выпускать до 1,7 млрд таблеток, 180 млн твердых желатиновых капсул, порошки в объёме 45 млн саше, 1,7 млн флаконов лифилизированных продуктов, 24 млн флаконов глазных капель, 5 млн преднаполненных шприцев. На предприятии будет создано свыше 1 тыс. рабочих мест", – рассказал градоначальник.

Для строительства завода государство выдало 1,5 миллиарда рублей льготных займов. Часть затрат на сумму более 1,6 миллиарда предприятию компенсирует столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Фармацевтический кластер в Зеленограде призван занять лидирующие позиции в России по объему выпуска лекарств. Собянин уточнил, что в технополисе будут производить 80% необходимых стране онкологических препаратов.

По словам мэра, фармкластер объединил девять ведущих производителей лекарств. Запущено уже шесть производств. В этом году откроют три, а в ближайшие годы – еще шесть предприятий.

"Объем производства вырастет в 15 раз. В общей сложности компании инвестировали в отрасль уже 25 млрд рублей", – добавил Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что в технополисе "Москва" создано более 12 тысяч рабочих мест. Резидентами особой экономической зоны стали 90 компаний. Они производят медицинское оборудование, радиоаппаратуру, разрабатывают программное обеспечение, энергоэффективные решения, новые материалы и другую высокотехнологичную продукцию.

26 января 2023, 15:21
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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