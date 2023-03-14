"Стимулирует спрос": золото становится защитным активом

На рынке драгоценных металлов установилась примечательная тенденция — участники массово скупают золото. В последнее время оно все больше набирает в цене и, как утверждают аналитики, положение дел связано с банковским кризисом в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА ФАН.
По словам финансового эксперта портала "Экономика сегодня" Багманова, "золото становится защитным активом, и это стимулирует спрос на него". Потворствует сложившейся ситуации падение государственных облигаций США и рост безработицы по стране.