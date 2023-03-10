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Пятница 10 марта

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"Либо деньги, либо опыт": как инвестиции помогают разбогатеть

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Любая инвестиция – это плюс.

О преимуществах финансовых вложений в различные проекты "Дни.ру" рассказал бизнесмен Мурат Джемакулов. По его словам, инвестиции могут значительно улучшить материальное положение. Главное — правильный подход.

"Инвестируя, ты получаешь либо деньги, либо опыт и возможность улучшить свою стратегию инвестирования. Советую всегда инвестировать хотя бы десять процентов от своего дохода", — поделился опытом эксперт.

Предприниматель выделяет три основных цели инвестирования:

  • сохранение капитала — вложить деньги так, чтобы со временем они не утратили ценность;
  • приумножение денег — выгодно вложить финансы, чтобы регулярно получать пассивный доход;
  • минимизация рисков, чтобы не потерять накопленное. При таком раскладе актуален инвестиционный портфель.

Мурат Джемакулов, бизнесмен. Фото: пресс-служба

"Для выгодных вложений нет минимальных сумм. Условно говоря, инвестировать можно начать с тысячи рублей, купив какую-нибудь акцию, предварительно проведя финансовый анализ, затем дождаться ее роста, продать — и получить дивиденды. Для инвестирования в недвижимость, конечно, этой суммы будет недостаточно. В каждом случае все рассчитывается индивидуально", — объяснил Мурат Джемакулов.

10 марта 2023, 21:41
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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