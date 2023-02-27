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Собянин: За 10 лет число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 290 тысяч

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Ежегодный объем закупок увеличился до 94 миллиардов рублей.

Портал поставщиков помогает предпринимателям реализовать товары и услуги, а заказчикам – найти продукцию у надежного поставщика. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил рост спроса на качественные отечественные аналоги импортной продукции. За 10 лет число предпринимателей на платформе превысило 290 тысяч, уточнил мэр.

"Сейчас больше 90% поставщиков на ресурсе — это представители малого и среднего бизнеса, но ими могут стать и ИП, и самозанятые, и физлица", – сообщил Собянин.

По его словам, на портале применяются технологии искусственного интеллекта. С помощью нейросетей можно определить категорию товара по изображению и найти соответствия между похожей продукцией.

Генеральный директор завода конвейерного оборудования "Траяна" Екатерина Прахова рассказала, что благодаря порталу ее компания смогла найти все необходимые комплектующие для производства, включая порошковую краску, которая ранее закупалась в Турции.

"Нам подобрали сразу трех российских поставщиков полимерной краски, которые отлично подошли. Сейчас мы прогнозируем расширение производства, а также запускаем производство пластиковых деталей, с дефицитом которых столкнулся рынок", – поделилась она.

Сервис облегчает доступ пользователей к услугам B2B, отметил независимый экономист Андрей Бархота. Это поддерживает логистические и операционные процессы бизнеса, заявил эксперт.

"Он обеспечивает глубокую межрегиональную и технологическую кооперацию, содействуя оперативности и снижению издержек при выполнении государственного и муниципального заказа", – добавил Бархота.

Ранее Собянин упростил процесс получения льготных инвесткредитов для московских предприятий. Это даст новый импульс развитию промышленного и технологического потенциала столицы, подчеркнул мэр.

27 февраля 2023, 18:31
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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