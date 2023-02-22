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Собянин: Московским промпредприятиям будет проще получать льготные инвестиционные кредиты

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На заседании президиума правительства Москвы утверждены новые решения по развитию промышленного и технологического потенциала города, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Для предприятий упрощается процесс получения льготных инвестиционных кредитов. Им больше не придется предоставлять данные по объему выручки и численности работников. Необходимо только соблюдать срок ввода промышленных объектов в эксплуатацию, уточнил Собянин.

По словам мэра, программу льготного кредитования можно распространить на благоустройство территорий предприятий. Кроме того, такие займы теперь доступны организациям в сфере оборонно-промышленного комплекса, отметил градоначальник.

Упрощение процесса льготного кредитования позволит предприятиям привлечь дополнительные инвестиции и модернизировать мощности, сообщил Собянин.

Мэр напомнил, что задачу расширения технологических возможностей отечественной экономики поставил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Москва — крупнейший научный и инновационный центр нашей страны и потому призвана сыграть ведущую роль в решении этой задачи", – подчеркнул градоначальник.

Ставка по льготному кредитованию в столице снижена с 9% до 3%. Максимальный размер займа увеличен с одного до трех миллиардов рублей.

В 2022 году Москва направила на поддержку бизнеса свыше 30 миллиардов рублей. Помощь получили свыше 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

22 февраля 2023, 18:15
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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