Москва в 2022 году выделила на поддержку бизнеса более 30 млрд рублей

В уходящем году поддержку от города получили более 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Столица продолжает рассматривать заявки на льготные кредиты, гранты и субсидии, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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