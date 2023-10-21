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Пятница 20 октября

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В России прогнозируют рост рубля по отношению к доллару

В России прогнозируют рост рубля по отношению к доллару
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Каким будет курс валют в ближайшее время? На актуальный для россиян вопрос ответил специалист.

Телеканал "360" приводит слова эксперта в области финансов Максима Чиркова. По его мнению, совсем скоро рубль вырастет в пропорции к доллару по объективной причине. Якобы российская валюта станет менее зависимой от тактики Центробанка РФ, а также на ней скажется ослабление западной экономики.

Согласно прогнозу аналитика, курс доллара в течение нескольких месяцев может дойти до уровня меньше 80 рублей. Ну а пока картина следующая: как сообщает RT, в отношении валюты США зафиксировано рекордное с 25 сентября снижение.

Между тем сайт "Вести Подмосковья" опубликовал предположение о том, что Россия и Китай находятся в созависимых экономических отношениях. Его сделал директор ИКСА РАН.

21 октября 2023, 02:07
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Названы самые богатые российские блогеры

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юрий Дудь. Кадр youtube.com
Даня Милохин. Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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