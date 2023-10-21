В России прогнозируют рост рубля по отношению к доллару

Каким будет курс валют в ближайшее время? На актуальный для россиян вопрос ответил специалист.

Телеканал "360" приводит слова эксперта в области финансов Максима Чиркова. По его мнению, совсем скоро рубль вырастет в пропорции к доллару по объективной причине. Якобы российская валюта станет менее зависимой от тактики Центробанка РФ, а также на ней скажется ослабление западной экономики.

Согласно прогнозу аналитика, курс доллара в течение нескольких месяцев может дойти до уровня меньше 80 рублей. Ну а пока картина следующая: как сообщает RT, в отношении валюты США зафиксировано рекордное с 25 сентября снижение.

Между тем сайт "Вести Подмосковья" опубликовал предположение о том, что Россия и Китай находятся в созависимых экономических отношениях. Его сделал директор ИКСА РАН.