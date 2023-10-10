Когда россиянам покажут обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

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Вторник 10 октября

23:00Когда россиянам покажут обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей 22:19За рубеж не вывести: юрист о судьбе имущества Меладзе после развода с Брежневой 21:36Обожаемая миллионами звезда "Папиных дочек" стала жертвой мошенников 21:02Ширвиндт вслед за Галкиным* сделал заявление о ситуации на Ближнем Востоке 20:30Ивлеева раскрыла правду о чудесной связи с Ефремовым: Огромный 19:59Недоброе утро: Гагарину с ссадинами на лице нашли в гримерке 19:15Сильно набрала: Собчак изумила метаморфозами на фоне слухов о беременности 18:45Костомарову пришлось отказаться от самого дорогого ради покупки протеза 18:05Переснятую на современный лад советскую комедию покажут россиянам на Новый год 17:35Отслуживший в Израиле Виторган рискует оказаться на фронте 16:11Семья покинувшего Россию Назарова пережила потрясение: что произошло 15:18"Есть страх, что останусь хромать": Асмус рассказала подробности восстановления после перелома 15:14Просидевшая два дня в бомбоубежище Глюкоза вернулась в Москву 14:54Разъехались: почему Анита Цой больше не живет с мужем под одной крышей 14:28Из Грязи в новую жизнь: кого ждет отремонтированный замок Галкина* и Пугачевой 14:19Привыкающий к протезам Костомаров детально рассказал о планах выйти на лед в городах России 14:04"Беру перерыв в отношениях": Седокова объявила поклонникам важную новость 13:40Сжег мосты: Меладзе продал дом на Рублевке после новости о разводе с Брежневой 13:36Обидел Клаву Коку: Егор Крид принес публичные извинения после неудачной шутки 13:34Семенович в откровенном купальнике произвела фурор пышными формами 12:16"Квадрат старости": какая деталь во внешнем виде 73-летнего Буйнова насторожила врача 12:09Два кризиса стали причиной развода Брежневой и Меладзе 11:33Безрукова про последнюю встречу с глубоко больным Задорновым: Собирался с силами 11:15"Нужно бежать в бомбоубежище": Миронова с маленьким сыном пережила тревожные моменты в Израиле 11:04"Колхозный блонд": Дана Борисова удивила новым преображением 10:41Рыдает в машине: Брежнева выступила с заявлением после развода с Меладзе 10:41Пока не развалится: миллионерша Бузова из принципа ездит на старой машине 10:00"Живет во лжи с этим белым париком": Талызина жестко прошлась по Пугачевой 09:18Костомаров заявил о готовности лично испытать новые отечественные протезы 09:04Не за границей: Галкин* раскрыл местонахождения своих счетов 08:00Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе 06:40Эксперт дала советы по выбору репетитора 04:36О каких проблемах может сигнализировать выпадение волос – предупреждение врача 02:29Не скучаю: Ярушин высказался об отсутствии Самбурской в новой части сериала "Универ" 00:20Как определить готовность мужчины к серьезным отношениям: неочевидные признаки и красные флаги 23:00В каком случае чашка кофе утром опасна для организма: ответ диетолога 22:04"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню 21:38Могла "подсесть" и Боня: подруга телезвезды умерла из-за сильной зависимости 20:35Возможны осложнения: что сказал кардиолог перенесшему инфаркт Шевчуку 20:02Хочется просто любить: живущая без секса Ольга Бузова тоскует по бывшему 19:22"Ошибка очевидна": названа причина провала певшего на английском Лазарева 18:47Устроившая провокацию Мадонна обратилась к Израилю: что она сказала 17:20Голос народа: Сябитова отказалась верить в искренность романа популярной певицы 16:45"Я тебе руку сломаю!": угрозы Гузеевой известной артистке услышала вся страна 16:00"Нужно это принять": почему пережившая потрясение Хилькевич отказалась от аборта 15:11Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию 14:59С видом на Красную площадь: Билан похвастался покупкой роскошного жилья 14:47Папа не помогал: как сыну Табакова удалось попасть в кино? 14:34Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов 14:12"Можем жить в 27 странах": стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой
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Когда россиянам покажут обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

Когда россиянам покажут обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
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В Центробанке РФ анонсировали презентацию обновленных банкнот.

Заместитель главы ЦБ РФ Сергей Белов объявил о показе новых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщает gazetametro.ru. По его словам, эти банкноты будут представлены уже 16 октября на пресс-конференции, которую также посетит гендиректор Госзнака Аркадий Трачук.

Кстати, новые банкноты уже печатают, но никакой информации о достопримечательностях, которые изображены на купюрах, нет. Белов лишь проинформировал, что выбранные экспертной группой символы нашли отражение на обновленных рублях.

Интересно, что сейчас также работают над новым дизайном 500 рублей (банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу). Ее планируют запустить в оборот в следующем году. А в 2025-м у россиян начнут появляться обновленные купюры номиналом 10 и 50 рублей (посвящены Сибирскому и Северо-Западному округам соответственно).

Модернизировать банкноту номиналов в пять рублей пока не собираются, так как пока точно неизвестно, насколько востребована она у населения.


Напомним, в октябре 2017 года в России в оборот была введены купюры номиналом 200 и 2000 рублей (первая – с оттенками зеленого цвета, вторая – синего). Дизайн банкнот сделали современным, непохожим на деньги образца 90-х годов.

10 октября 2023, 23:00
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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