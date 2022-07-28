Собянин: Поступления от туризма в бюджет Москвы составили 50,2 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2022 года Москву посетило девять миллионов человек. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил градоначальник.

"Выросло и число экскурсантов. Приехали в Москву без ночевки 3,3 млн человек – на 5% больше, чем в первом полугодии 2021 г.", – написал мэр.

Большая часть туристов приезжает в столицу из российских регионов. С иностранными туристами сложнее, но с начала 2022 года Москву посетило уже 700 тысяч гостей из-за рубежа, сообщил Собянин.

Объем туристического потребления вырос с 344,6 до 366,1 миллиарда рублей. Поступления в бюджет столицы по сравнению с 2021 годом увеличились на 6% – до 50,2 миллиарда рублей.

Собянин отметил, что туризм оказывает положительное влияние на другие отрасли – общепит, торговлю, культурно-досуговую и другие. Для поддержки индустрии гостеприимства Москва сохранила льготные кредиты, субсидии и другие меры поддержки, введенные в связи с пандемией.

В этом году столица приняла дополнительные решения. Теперь на гранты также могут претендовать участники рынка, реализующие туристические проекты в сфере делового и молодежного туризма. Компания, которая организует в столице конференции, форумы, деловые встречи и мероприятия для молодежи, сможет получить до 10 миллионов рублей на покрытие расходов.

"Всего на гранты запланировано направить 350 млн рублей. В ходе первого отборочного этапа одобрено 25 заявок на 50 млн рублей. Второй этап стартовал 20 июля и продлится до 23 сентября", – рассказал мэр.

Также он напомнил о сервисе RUSSPASS, который помогает сформировать план путешествия, приобрести билеты, забронировать гостиницы, выбрать рестораны, экскурсии и многое другое. За два года сервис вырос в крупнейшую национальную экосистему, охватывающую 85 регионов, подчеркнул Собянин.

"Нет сомнений, что Москва будет и дальше увеличивать свой туристический потенциал, привлекая путешественников из других регионов России и зарубежных стран", – заключил градоначальник.

Туризм – одна из основных отраслей московской экономики. В 2019 году она принесла в бюджет города 147 миллиардов рублей.