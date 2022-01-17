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Общество
К сервису Russpass присоединилась тысяча партнеров

К сервису Russpass присоединилась тысяча партнеров

К партнерской программе туристического сервиса Russpass присоединилась тысяча организаций из регионов России. Среди них – экскурсионные бюро, туроператоры, отели и другие.
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Тысячным участником стал туроператор из Иркутской области. Компания предлагает сборные и индивидуальные туры по региону, а также по соседней Бурятии.

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что с Russpass сотрудничают все российские регионы. Партнерами сервиса стали компании малого и среднего бизнеса, крупнейшие представители индустрии, государственные и частные культурные площадки.

"Объединив их возможности, Russpass способствует увеличению турпотока в Москву и другие регионы. На фоне пандемии он стал дополнительным инструментом для развития внутреннего туризма", – сказала она.

Сервис начал работать в 2020 году. С тех пор его партнерами стали музей-заповедник "Царицыно", Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма, ВДНХ, Политехнический музей, "Союзмультфильм" и другие значимые культурные учреждения и площадки столицы. Они разместили свои предложения в сервисе.

Партнерская программа позволяет пользователю Russpass включить в план путешествия Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, природный парк "Вулканы Камчатки" и другие достопримечательности России.

Russpass помогает малому и среднему предпринимательству. Партнерство с сервисом дает таким компаниям дополнительную рекламу, позволяет увеличить количество посетителей.

Russpass – это цифровой туристический сервис, с помощью которого можно спланировать путешествие по России. Он очень удобен, ведь не нужно тратить время на поиск информации на различных сайтах в интернете и обращаться в агентства. Путешественники смогут найти уже готовые туры или составить собственный маршрут путешествия по самым интересным и красивым местам страны.

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Фото: mos.ru
Автор: 17 января 2022, 18:04 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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