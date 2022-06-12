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Экономика
Собянин рассказал о сохранении рабочих мест и поддержке общепита

Собянин рассказал о сохранении рабочих мест и поддержке общепита

На Пушкинской площади в Москве открылся флагманский ресторан новой сети быстрого питания, ставшей заменой ушедшему из России "Макдоналдсу". Накануне заведение посетил мэр столицы Сергей Собянин.
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По словам градоначальника, возобновление работы позволяет сохранить десятки тысяч рабочих мест. Любое промедление означало бы, что сеть может не открыться, отметил Собянин.

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"Профессиональная команда, российская команда, с российскими поставщиками продуктов, с российским сельским хозяйством, аграриями и почитателями должна работать", – заявил он.

Мэр рассказал, что власти столицы готовились и к худшим вариантам развития событий. Поэтому город установил гранты на открытие новых сетей общепита.

Первые заявки уже получили одобрение в мэрии. На сегодняшний день на стадии открытия находится 60 новых заведений.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В марте текущего года "Макдоналдс" сообщил о приостановке работы своих ресторанов в России. Сеть компании в РФ насчитывала 850 предприятий в 62 регионах.

12 июня возобновляют работу первые 15 ресторанов сети в Москве и области. До конца текущего месяца откроются еще более 200 заведений.

Возобновление работы ресторанов под новым брендом сохраняет 150 тысяч рабочих мест. Это 50 тысяч работников "Макдоналдс" и около 100 тысяч на предприятиях-поставщиках.

Решение о грантах для предприятиях общепита московское правительство приняло в марте 2022 года. Максимальный размер выплаты – пять миллионов рублей.

Предприниматели активно участвуют в программы. Сегодня одобрено уже 58 заявок на общую сумму более 118 миллиона рублей. Отбор заявок завершится 30 июня.

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Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автор: 12 июня 2022, 12:41 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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