Россиян предупредили о возможном взлете цен на коммуналку

Региональный центр "ЖКХ Контроль" направил бумагу в Минстрой после новостей об изменении подсчета платежей за коммуналку.



Россиянам может грозить значительный рост цен на ЖКУ в связи с подписанием нового постановления правительства. В документе, датированном 3 февраля 2022 года, приводится новая схема расчета стоимости коммунальных услуг.

Решение об изменении существующей схемы связано с тем, что на данный момент этот процесс происходит исходя из норматива, а поднимать цены можно в том случае, если собрание собственников жилья приняло перечень услуг, превышающий минимум. В итоге, распространенный случай в сфере ЖКХ – когда деньги за полный объём коммунальных услуг не вносятся жителями домов полностью. А значит, обязанность гасить задолженность ложится на плечи управляющих компаний, а если такой возможности нет, то они обретают статус должников.

Новое постановление гласит, что с сентября этого года платежи за содержание общего имущества домов будут пересчитываться за фактически использованные объёмы электричества, горячей и холодной воды, канализацию. Эта новость всерьез обеспокоила общественников, которые направили письмо в Минстрой. В своей бумаге они пояснили, что вполне возможно подорожание цен на ЖКУ, причем разница может оказаться существенной. По подсчетам регионального центра "ЖКХ Контроль", цены могут взлететь на 20-50 процентов.