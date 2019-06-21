"Единая Россия" проконтролирует стоимость услуг ЖКХ

До конца лета единороссы запустят интерактивную карту, отражающую динамику роста цен на услуги ЖКХ в регионах. Активисты будут передавать данные на портал, а после обработки информацию направят в Минстрой и Федеральную антимонопольную службу России.



Партия не допустит обмана потребителей, подчеркнул координатор партпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов. На интерактивной карте будет обозначено, в каких регионах и на сколько повышаются цены на услуги ЖКХ.



По его словам, партийцы будут выяснять причины каждого случая повышения стоимости. "Призываем активистов партпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" в регионах подробно информировать наши региональные "школы" о ситуации с завышением, разбираться вместе с нами", – сказал единоросс.

Тарифы ЖКХ не должны расти выше уровня инфляции, отметил партиец. "Только в исключительных, обоснованных случаях при согласовании с Правительством предельные индексы могут вырасти", – сказал он.

Козлов призвал местные власти объяснить людям, почему это делается, а также проинформировать, какие льготы и субсидии существуют на жилищно-коммунальные услуги и кто имеет возможность их получить.

Координатор партийного проекта "ЕР" "Школа грамотного потребителя" напомнил, что с 1 июля тарифы повысятся на 2,4%. В этом году рост цен проходит в два этапа.

По его словам, правительство утвердило постановление, которое нацелено на жесткий контроль за повышением тарифов. В свою очередь единороссы ежегодно проводят мониторинг роста цен услуг ЖКХ.

"Мы подключим наши общественные советы, наших активистов к этому процессу", – резюмировал Козлов.

Напомним, в ходе традиционной прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что будет нацеливать правительство на должный контроль за ценами на ЖКУ. "Таких вопросов много, что они не уходят из-под контроля правительства и из-под моего личного контроля", – подчеркнул глава государства.