В Госдуме обсудили развитие регионального электротранспорта

На слушаниях в Госдуме 6 октября обсудили обновление подвижного состава электротранспорта в регионах, модернизацию инфраструктуры, восстановление удобных маршрутов и другие вопросы. Без решения этих задач невозможно повысить качество жизни людей, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.