Дума разрешила учреждениям культуры сдавать площади в аренду без торгов

За арест Лукашенко назначили награду Откровенные фото Фриске шокировали народ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Среда
2 июня
Лента новостей
14:26
В России предложили упростить получение пенсий
14:26
В Домодедове воры оставили без света участок дороги
14:23
Погребняк врезала страдающей от страшного недуга Аршавиной: Тебя уже бросили
14:20
"Не помнит, как играть роль": бесчестную Поргину вывели на чистую воду
14:15
"Он не жил": продюсер прокомментировал информацию о раке у Андрея Данилко
14:11
Ведущая "Орла и решки" раскрыла причину развода
14:07
Российская туристка пропала в лесах Свердловской области
13:55
"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову
13:46
При взрыве газа в Вологодской области пострадали дети
13:43
"Больная тема": Кудрявцеву отправили за пределы России
13:42
Раздвинувшая ноги Каменских всполошила народ
13:26
"Сбежала из цирка": расфуфыренная Королева выставила себя на посмешище
13:20
"Берегите друг друга": Харламов и похожая на Асмус возлюбленная получили благословение
13:16
В Раде предупредили о катастрофе для экономики Украины
12:54
Муж Макеевой раскрыл о себе правду после свадьбы
12:47
"Так вот двигал бедрами": Богомолов обманом заставил Билана снять трусы
12:33
Зета-Джонс сделала громкое заявление о сексуальных домогательствах
12:32
"Возможно и вне брака": Мороз рассказала о связи с Богомоловым после развода
12:29
"Не хочу это обсуждать!": Дава сбежал после "пьяного" скандала с Бузовой
12:18
В России выявили менее 9 тысяч новых заражений коронавирусом
12:16
Как копить деньги при низком доходе: советы финансиста
12:05
"Заблеванная помойка": друг в диком шоке от состояния квартиры покойного Марьянова
11:50
В центре Москвы произошла стрельба
11:49
"Смотрит в сторону": Виторгана крепко приложили за безразличие к Нинидзе
11:35
Как две капли воды: Озчивит из "Основания: Осман" показал сестру после слухов о семейных скандалах
11:25
JAC S7: подающий надежды
11:21
"Достаточно выпили": Волчек, Кваша и Толмачева после возлияний оказались в одной постели
11:07
В Петербурге надругались над иностранным студентом и ограбили его
11:03
На Украине рассказали о шантаже со стороны Запада: Мы никому не нужны
11:01
Обнародовано первое фото новорожденной дочери Витаса
10:57
"Всего наилучшего": получивший миллионы за спецвыпуск "Друзей" Мэттью Перри расстался с возлюбленной
10:37
"Где-то перекрестился Тарасов": Бузова шокировала россиян новой должностью
10:20
"В тяжелейшем состоянии": в близком кругу Пугачевой взмолились о помощи
09:58
Тихановская: Режим Лукашенко стал токсичным даже для России
09:55
"Это конец": Татьяна Веденеева рассказала о страшной трагедии в семье
09:53
Самолет "Белавиа" совершил экстренную посадку в Краснодаре
09:29
"Очень уставала": истощенная Яковлева оправдалась за внешний вид
09:19
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
09:16
Пришедший на "Дом-2" Манукян дал под зад 40-летней поклоннице
08:59
Киев увидел угрозу в словах Лукашенко о возможности открыть авиасообщение Белоруссии и Крыма
08:40
"Засудил бы!": Галкин проехался по Пугачевой после скандальных известий
08:39
Россиян предупредили о возможном росте цен на яйца
06:04
Раскрепощенная Бузова атаковала Водянову ради совместного фото
03:56
"Хочу чувствовать": публично снявшая штаны дочь Михалкова ошарашила россиян
02:03
Из-за дочери Савичева решилась покинуть Россию
23:59
"Засунь в рот": Лазарева по старой памяти пристает к малолетней дочери
22:02
Украинский дипломат: команда Зеленского полностью провалила внешнюю политику
22:01
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
21:39
На капеллу Микеланджело высадились пожиратели грязи
21:28
Чеховой пришлось расплатиться лицом за роскошный отдых
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу
Публично опозорившаяся матерщинница Бузова нашла управу на клеветников
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса
Поплавская влепила оплеуху зациклившейся на сексе Прокловой
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Дума разрешила учреждениям культуры сдавать площади в аренду без торгов

Дума разрешила учреждениям культуры сдавать площади в аренду без торгов

Депутаты снижают бюрократическую нагрузку на организации культуры. Принятый законопроект позволит им не проводить торги при заключении договоров с арендаторами в сфере общепита и продажи сувенирной продукции.
прочитано 250 раз

Законопроект принят в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании 2 июня. Документ обсуждался с главой Союза театральных деятелей Александром Калягиным и другими представителями отрасли.

ПО ТЕМЕ

Володин: Принятый Думой закон повысит статус детских школ искусств

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Законопроект дает право организациям культуры не проводить торги при заключении договоров с арендаторами, которые занимаются общественным питанием и продажей сувенирной продукции, пояснил суть документа спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"То, что сегодня затрудняет их деятельность, уйдет в прошлое», — подчеркнул председатель ГД.

Также без проведения торгов можно будет передать в аренду невостребованное сценическое оборудование, костюмы и декорации. Организации культуры ждут этот закон, отметил спикер.

«Закупочные послабления в целом позволят снизить бюрократическую нагрузку на учреждения культуры», – уверен он.

Правительство установит порядок и условие заключения таких договоров. По словам Володина, для реализации документа необходимо подготовить подзаконные акты. Он выразил надежду, что кабмин эффективно решит вопрос.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 13:18 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Всплыли фото опухшей Стриженовой за кадром популярной программы

Ведущая изменилась
Шоу-бизнес

"Он сам сделал свой выбор": Савичева о причинах ухода мужа

Что случилось в звездной семье
Шоу-бизнес

Дети Киркорова прославились на весь мир

Артист похвастался

Шоу-бизнес

"Грустно без мамы": растящий детей в одиночку Лазарев растрогал россиян

Певец показал наследников

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+