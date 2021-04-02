В России еще два банка лишились лицензии

Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у двух финансовых учреждений – Геобанка и Майкопбанка, передает телеканал "360". У первого, по замечанию регулятора, не осталось собственных денег. Второй был уличен в махинациях для улучшения финансовых показателей.
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