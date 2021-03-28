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Должники по кредитам в России начнут жить по-новому с 1 апреля

Должники по кредитам в России начнут жить по-новому с 1 апреля

С 1 апреля те, кто просрочил платежи по кредитам, не смогут больше пользоваться послаблениями и уклоняться от неустойки по уважительным причинам. Об этом россиян предупредил Центробанк.
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С 1 апреля в России начинает действовать ряд новых изменений. Часть из них касается тех граждан, кто просрочил платежи по кредитам. Изменения начнут действовать в вопросах реструктуризации долга и послаблений от банков, которые раньше шли навстречу должникам и оформляли людям неустойки.

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Россиянам сообщили об отмене ряда льгот с 1 апреля

Часть послаблений была введена Центробанком России во время начала эпидемии коронавируса в мире.

Согласно новому решению Центробанка, некоторые должники в России больше не смогут реструктурировать свои кредиты. Также ЦБ отозвал рекомендацию банкам не начислять неустойку тем должникам, которые просрочили кредитные выплаты.

Таким образом перестанет действовать рекомендация ЦБ РФ банкам удовлетворять обращения граждан с просьбой о реструктуризации долга. Помимо этого банки снова смогут выселять злостных должников из жилья против их воли.

Помимо этого отменится послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам для всех, кроме малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей этих форм бизнеса мера сохранится до июля.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился не списывать деньги со счетов граждан с минимальным доходом.

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Центробанк. Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 14:21 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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