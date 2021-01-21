Депутат Аксаков: Не удивлюсь, если фильм "Терминатор" станет реальностью

Отношения искусственного человека и интеллекта – одно из основных направлений, над которым предстоит работать законодателям в сфере высоких технологий, отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В четверг, 21 января, парламентарии принимают участие в семинаре на тему IT-трансформации на площадке Корпоративного университета Сбербанка в Аносино.



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