Банкам в России запретили отбирать детские деньги

Центральный банк России предупредил отечественные кредитные учреждения о недопустимости изъятия за долги единовременных выплат на детей в связи с коронавирусом, передает "Царьград". Эти деньги должны достаться тем, кому предназначены, а не пойти на погашение старых задолженностей.
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