Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Вторник
30 июня
Лента новостей
21:10
Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за месяц
20:58
Компания Cirque du Soleil просит защитить ее от банкротства
20:35
"Нищую" Ротару подняли на смех: Наглость!
20:27
Путин и Лукашенко обнялись при встрече подо Ржевом (видео)
19:50
Брэд Питт вернулся в дом Анджелины Джоли
19:46
Володин рассказал, как поправки к Конституции изменят жизнь россиян
19:29
Житель Алтая бросил жену-инвалида в подвал и избил до смерти
19:16
Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить
18:51
Шойгу назвал срок завершения испытаний вакцины от COVID-19
18:40
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
18:21
Кадони посрамил зазнавшуюся Собчак: "Дом-2" дал ей старт
18:07
Косметолог рассказала о способе "загореть" без солнца и солярия
17:56
В Анапе ребенок умер, играя в песке на пляже
17:47
Концерты drive-in: в Лужниках выступят The Hatters и Zivert
17:34
"Смириться очень трудно": Басков показал могилу отца
17:33
Звезда сериала "Воронины" Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать
17:04
44-летняя звезда "Клона" Джованна Антонелли продемонстрировала стройное тело в микрокупальнике
16:34
Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
16:32
В Подмосковье 14-летний школьник до смерти забил мужчину
16:32
Борющийся с раком крови банкир Тиньков переболел коронавирусом
16:17
Жители Подмосковья жалуются на нашествие змей
16:07
Кадыров призвал сделать Путина президентом пожизненно
16:00
Звезды "Великолепного века" Узерли и Феттахоглу похвастались снимками с подросшими детьми
16:00
Школьникам из разных классов запретят общаться между собой
16:00
Режиссер "Приключений Незнайки" попал в больницу
15:54
Дроздов открестился от дружбы с Познером
15:21
Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения
15:18
Похудевшая Ирина Пегова спровоцировала жаркие споры в Сети
15:12
Анна Мария Ефремова махнула рукой на свою мать
14:52
Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит и его жена отметили годовщину свадьбы
14:42
Башаров вышел сухим из воды после скандала с избиением жены
14:41
Закирова с длинными волосами шокировала народ
14:40
Скончалась вдова прославленного российского тренера Кондрашина
14:27
Хабиб Нурмагомедов поведал о трудностях профессиональной борьбы: Это не игра
14:12
"Дешевый и омерзительный спектакль": Волочкова рвет и мечет из-за слитого видео ее отдыха
14:06
Путин дал напутствие россиянам перед днем голосования по поправкам к Конституции
14:06
Жительница Украины пострадала от удара молнии через розетку
13:57
В Москве при загадочных обстоятельствах погиб известный актер
13:44
Женатый актер Гуськов оказался причастным к появлению пятого ребенка Порошиной
13:35
Популярный артист разводится с женой после 24 лет брака
13:18
Сергей Шнуров получил престижную должность
13:09
Павел Деревянко высказался о появлении полиции на съемках сериала "Беспринципные": Фигня какая-то
12:55
Семье погибшего в аварии с участием Ефремова водителя нанесли новый удар
12:50
На якутской шахте произошел пожар
12:38
Анонсировано новое обращение Путина к россиянам
12:37
Наталия Гулькина отреагировала на использование своей песни в американском сериале "Менталист"
12:25
Рудковская устроила разборки с матерью из-за Гнома Гномыча
12:11
Под Нижним Новгородом при пожаре погибли 4 человека
11:57
Слепаков переписал сценарий сериала "Окаянные дни" ради дочерей Машковой: Блат блатом погоняет
11:51
Принц Гарри сгорел со стыда из-за несдержанной Меган Маркл
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умерла на руках у дочери: люди несут цветы к могиле Утяшевой
"Не ее лицо": Пугачева без косметики напугала народ
"От нее тошнило. Это такая гадость": друг Петросяна вылил на Брухунову ушат помоев
Появились подробности романа Гагариной с молодым продюсером: Живет на две семьи
Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии
Молитесь за нее: врачи спасают инфицированную Аниту Цой
Экономика

Компания Cirque du Soleil просит защитить ее от банкротства

прочитано 163 раза

Знаменитая канадская компания Cirque du Soleil, занимающаяся цирковыми шоу, оказалась на грани банкротства из-за пандемии коронавируса COVID-19. Ей пришлось отменить работу над 44 представлениями.

Руководству в скором времени придется сократить 3500 человек, оставив на работе лишь 213 работников. Компания подала заявление о защите от банкротства. Инвесторы согласились помочь Cirque du Soleil и готовы выделить 300 миллионов долларов для помощи в возобновлении цирковых выступлений.


Автор: 30 июня 2020, 20:58 Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Раде высказались о шансах Зеленского стать последним президентом Украины
Трамп оскорбительно высказался в адрес Меркель
Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии
Зеленскому пригрозили уголовным делом за закон о запрете русскоязычных школ

Шоу-бизнес

Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
Борющийся с раком крови банкир Тиньков переболел коронавирусом
Дроздов открестился от дружбы с Познером
Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения

Проишествия

Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить

У артистки сорвались десятки концертов
Шоу-бизнес

"Нищую" Ротару подняли на смех: Наглость!

Из-за коронавируса у звезды отменились концерты
Шоу-бизнес

Башаров вышел сухим из воды после скандала с избиением жены

Актера не накажут за рукоприкладство

Шоу-бизнес

Дроздов открестился от дружбы с Познером

Телеведущие вместе учились в университете

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+