В России ввели новый штраф

В России 1 июня 2020 года вводится новый штраф. Он должен помочь обеспечить более безопасный отдых для детей, передает Пятый канал.

От 500 тысяч до миллиона рублей придется заплатить туристическим базам и лагерям, которые принимают несовершеннолетних, не будучи занесенными в специальный реестр. Чтобы попасть туда, нужно соблюсти все требования пожарной и антитеррористической безопасности.