Маркировку лекарств упростят для удобства потребителей

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) повышает качество взаимодействия участников фармацевтического рынка с системой маркировки лекарств. В России наблюдается повышенный спрос на препараты, к тому же не все дистрибьюторы и аптеки готовы к работе с маркированным товаром.



Предполагается снизить нагрузку на участников оборота, улучшить качество сервиса Оператора-ЦРПТ и гарантировать своевременную доставку лекарств для аптек.

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Для этого систему в аптечном и дистрибуторском сегментом временно переведут на уведомительный режим работы. Появилась возможность безакцептной приемки товара. Поставить товар на баланс можно, не дожидаясь подтверждения от поставщика.

Цепь движения каждой упаковки достраивается автоматически. Лекарства мгновенно переходят между звеньями товарной цепи. Схема отработана с "Озон", "Фармстандарт" и другими участниками рынка.

На скорость движения препаратов влияла и нерегламентированная проверка подтверждения кодов маркировки при продаже лекарства. Это приводило к задержкам в продаже.

Сейчас ЦРПТ ведет переговоры для снятия проверок. Росздравнадзор 23 октября разослал методические рекомендации аптекам.

В последние дни систему мониторинга дорабатывали и оптимизировали программное обеспечение. Систему перенесли на новую инфраструктуру. Как результат – существенный рост производительности.

Укреплением диалога с рынком займется специальная рабочая группа. В нее вошли представители Минпромторга, Минздрава, ЦРПТ и других ведомств. Группа обеспечит круглосуточное взаимодействие с отраслью.

Увеличение численности техподдержки ЦРПТ позволило сформировать группы поддержки аптек, медорганизаций и региональных менеджеров во всех субъектах. Они займутся вопросами приемки и продажи препаратов, настройкой кассового ПО, товаро-учетных систем и другими проблемами.

Для обращений от региональных органов власти выделен отдельный канал. Для скорейшего решения проблем на местах проводятся встречи с руководством регионом, местными минздравами и органами Росздравнадзора. На площадке аналитического центра при правительстве России организон круглосуточный контроль.