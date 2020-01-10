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Экономика

Хайп из воздуха: зачем россиян пугают маркировкой товаров

Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
На днях на сайте под названием РИА Катюша вышел материал со странным заголовком "Новый налог Чемезова-Усманова для населения". Авторы скептически высказываются о создании единой системы цифровой маркировки. Скептики пугают появлением чуть ли не "частного фискального органа". Но если разобраться, то все совершенно иначе. 
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С начала текущего года правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке. Лекарства, шубы, детские коляски, текстиль, а также молочные продукты и все производимые и ввозимые в нашу страну товары народного потребления планируется промаркировать специальным двухмерным кодом и внести в единую базу оператора. Он будет реализован на принципах государственно-частного партнерства.   

Система создается без привлечения бюджетных средств. Для этого был организован Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как сообщали ранее "Ведомости", половина этой компании принадлежит структурам Алишера Усманова и его партнеров, 25% – госкопорации "Ростех" Сергея Чемезова и управляющему Almaz Capital Partners Александру Галицкому.  

Государство создает для функционирования платформы необходимую нормативную базу. Частный бизнес, в свою очередь, вложит более 200 миллиардов рублей.   

За каждый промаркированный товар компания получит 50 копеек, но с учетом огромных вложений, на окупаемость, скорее всего, выйдет через семь лет. При этом стоимость кода и срок соглашения (15 лет) зафиксированы в законодательстве и не могут меняться. Будет расти инфляция, ценники в магазинах будут меняться, да и жизнь вокруг не стоит на месте, но 50 копеек будут неизменны.   

Скептики проекта полагают, что создание такой системы – путь к появлению "частного фискального органа". Но это все из области авторских фантазий, к которым реальная картина отношения не имеет.   

Государство в кооперации с частным бизнесом хочет создать работающий и, самое главное, необходимый инструмент борьбы с черным рынком, при этом не вовлекая в оборот деньги налогоплательщиков, о которых так заботятся критики ЦРПТ. Государственно-частное партнерство – прекрасный инструмент для реализации проекта.   

Учитывая, что система создается в связке государства и частного бизнеса с привлечением крупных предпринимателей, очевидно, что платформа будет подвергаться нападкам недоброжелателей. Что и выражается в странных линчевательных текстах и обвинениях.  

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

На днях в Сети появилась плохо слепленная утка про проект и его акционеров. Связали две темы: маркировку велосипедов и утилизационный сбор с новых велосипедов в размере 10%, который еще не принят. Легким движением руки два повода превратились в частный налог на велосипеды от бенефициаров проекта.   

Затраты на маркировку волнуют все компании. Производителей и магазины не первый год пугают различными расчетами о затратах. На и без того растерянных граждан вываливается целый ворох оценок. Цифры порой заоблачные.   

РИА Катюша приводит расчеты блогера Сергея Дружко – актера и телеведущего, певца и музыканта, героя сотен мемов. Вот только профессии экономист в послужном списке этого, без сомнения, талантливого человека, не значится. Тем не менее в статье "Катюши" блогер уверенно рассуждает о явно непрофильной для него теме.   

По его мнению, затраты рынков на маркировку составят триллион рублей. Наценка на каждый товар продуктовой корзины, по подсчетам Дружко, будет не менее 2,5 рубля. Код стоит 50 копеек, а рост цен составит 2,5 рубля. Странная арифметика.   

При этом в ЦРПТ подсчитали, что доля нелегального оборота сократится на 50-60%, а выручка легальных производителей вырастет на 50-250 миллиардов рублей.   

В ЦРПТ хорошо понимают, что затраты будут касаться не только выдачи кодов. Рознице предстоит подготовить специальное оборудование для сканирования кодов. В свою очередь производителям следует научиться печатать коды.

Порой можно слышать, что они к этому не готовы. Но это закон, а не желание определенных людей, более того, затраты будут возвращаться после зачистки рынка от контрафакты и ухода его "серых" участников.   

В итоге покупатели некачественной и сомнительной с правовой точки зрения продукции перейдут к легальным продавцам и производителям. Те же, кто реализует контрафактный товар, никогда не смогут работать в легальном поле.   

Подумайте сами. Неужели обещания компании – оператора проекта и тех, кто за ней стоит об отсутствии роста цен – всего лишь игра слов и попытка усыпить бдительность обеспокоенных граждан? Тогда это очень сомнительная затея.   

Создается впечатление, что статьи про налоги, триллионы и велосипеды пишутся вовсе не для того, чтобы разобраться в сути вопроса. Все это очень напоминает информационную кампанию, за которой стоят серьезные люди с солидными финансовыми возможностями. 

10 января 2020, 21:56

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