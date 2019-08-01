"ЕР" защитит граждан от взыскания несуществующих долгов

Последнее время участились случаи мошенничества, когда
злоумышленники используют персональные данные гражданина, идут с фиктивной
распиской в мировой суд и оформляют судебный приказ о взыскании средств. Банки
и служба судебных приставов обязаны исполнить этот документ, напомнила Кувычко.
"Для предотвращения таких случаев мы разработаем поправки, которые обяжут суд при приказном производстве и рассмотрении иска в другом регионе или невозможности установления подлинности предъявленных документов информировать должников о назначении слушания помимо судебного извещения посредством СМС-оповещения, рассылкой на электронную почту или на сайте "Госуслуги", – рассказала парламентарий.
Также необходимо, чтобы суд максимально оперативно публиковал на сайте сведения о начале разбирательства, отметила депутат. Для разработки поправок единороссы попросили Минюст предоставить перечень подобных случаев.
Такой тип мошенничества Кувычко назвала особо циничным. Если банковские счета отсутствуют, то приставы взыскивают средства с иных источников вплоть до счета мобильного телефона. При этом банк ответственности не несет, поскольку доверяет судебному приказу.
Правоохранительные органы узнают о мошенничестве тогда, когда ни денег, ни злоумышленника не найти. "Министерство юстиции и другие компетентные органы должны поставить заслон людям, использующим судебные приказы в своих корыстных и нечистоплотных целях. Рассчитываем на оперативную реакцию структур по защите прав граждан", - подчеркнула депутат.
Напомним, ранее активисты партийного проекта "Народный контроль" проверили деятельность микрофинансовых организаций в 40 регионах. Было выявлено ряд нарушений. Так, 16 организаций работали без лицензий, а 91 располагалась на территории объектов нестационарной торговли.
Партпроект "Единой России" "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики. Также партийцы контролируют качество товаров, занимаются поддержкой производства отечественной конкурентоспособной продукции. В рамках проекта единороссы проверяют цены на лекарства в регионах, анализируют деятельность организаций, предоставляющих займы.
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