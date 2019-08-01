"ЕР" защитит граждан от взыскания несуществующих долгов

"Единая Россия" разработает поправки в законодательство, которые обяжут информировать должников о назначении слушания в порядке приказного производства и предотвратят попытки взыскания с граждан несуществующих долгов на основании судебного приказа. Об этом сообщила депутат Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Народный контроль" Анна Кувычко.



Последнее время участились случаи мошенничества, когда злоумышленники используют персональные данные гражданина, идут с фиктивной распиской в мировой суд и оформляют судебный приказ о взыскании средств. Банки и служба судебных приставов обязаны исполнить этот документ, напомнила Кувычко.



"Для предотвращения таких случаев мы разработаем поправки, которые обяжут суд при приказном производстве и рассмотрении иска в другом регионе или невозможности установления подлинности предъявленных документов информировать должников о назначении слушания помимо судебного извещения посредством СМС-оповещения, рассылкой на электронную почту или на сайте "Госуслуги", – рассказала парламентарий.

Также необходимо, чтобы суд максимально оперативно публиковал на сайте сведения о начале разбирательства, отметила депутат. Для разработки поправок единороссы попросили Минюст предоставить перечень подобных случаев.

Такой тип мошенничества Кувычко назвала особо циничным. Если банковские счета отсутствуют, то приставы взыскивают средства с иных источников вплоть до счета мобильного телефона. При этом банк ответственности не несет, поскольку доверяет судебному приказу.

Правоохранительные органы узнают о мошенничестве тогда, когда ни денег, ни злоумышленника не найти. "Министерство юстиции и другие компетентные органы должны поставить заслон людям, использующим судебные приказы в своих корыстных и нечистоплотных целях. Рассчитываем на оперативную реакцию структур по защите прав граждан", - подчеркнула депутат.

Напомним, ранее активисты партийного проекта "Народный контроль" проверили деятельность микрофинансовых организаций в 40 регионах. Было выявлено ряд нарушений. Так, 16 организаций работали без лицензий, а 91 располагалась на территории объектов нестационарной торговли.

Партпроект "Единой России" "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики. Также партийцы контролируют качество товаров, занимаются поддержкой производства отечественной конкурентоспособной продукции. В рамках проекта единороссы проверяют цены на лекарства в регионах, анализируют деятельность организаций, предоставляющих займы.