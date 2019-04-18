"ЕР" проконтролирует законность деятельности МФО
Принятый в первом чтении нормативно-правовой акт запрещает микрокредитование под залог жилья, он позволит защитить граждан от мошенничества, отметила парламентарий. "После окончательного принятия документа и его подписания президентом активисты "Народного контроля" проведут проверки организаций в регионах, чтобы убедиться в соблюдении закона", – сказала она.
Кувычко отметила, что партийцы не первый год проводят мониторинг деятельности МФО. Полученные в ходе мероприятий данные говорят о позитивных изменениях в отрасли, "дикий период" остался позади, определены максимальные проценты по кредитам, предел задолженности, подчеркнула Кувычко.
Единоросс напомнила, что президент России Владимир Путин ранее поручил Центробанку, МВД, Минюсту, Генпрокуратуре и Следственному комитету пресечь преступные действия при микрокредитовании.
В четверг, 18 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла законопроект об ужесточении деятельности микрокредитных организаций. Документ ужесточает требования к деловой репутации и профессиональным качествам руководства таких компаний, вводит новые ограничения в части привлечения средств граждан.
Напомним, в прошлом месяце партпроект "Народный контроль" провел мониторинг микрофинансковых организаций в 40 регионах. Партийцы выявили ряд нарушений: 16 организаций действовали без лицензии, 91 МФО располагалась на территории объектов нестационарной торговли.
Также было выявлено 20 случаев, когда микрофинансовые организации не заключали соглашения об использовании персональных данных. Собранную информацию направили в прокуратуру.
Партийный проект "ЕР" "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, а также контроля качества товаров, налаживания производства отечественной конкурентоспособной продукции. В рамках проекта партийцы проводят мониторинг цен на лекарства в регионах, анализируют деятельность организаций, предоставляющих займы.
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