"ЕР" передала прокуратуре данные о нарушениях в микрофинансовых организациях

Партийный проект "Единой России" "Народный контроль" подвел итоги мониторинга микрофинансовых организаций в 40 регионах страны. Партийцы выявили ряд нарушений и передали собранную информацию в прокуратуру.



По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта "Народный контроль" Анны Кувычко, единороссы выявили 16 организаций, действовавших без лицензии. Кроме того, 91 МФО располагалась на территории объектов нестационарной торговли. Также было выявлено 20 случаев, когда микрофинансовые организации не заключали соглашения об использовании персональных данных.



Кувычко подчеркнула, что человек, обращающийся за услугами МФО, должен быть уверен, что у организации есть лицензия и она работает в соответствии с законодательством, в положенном месте. Партийцы по итогам мониторинга собрали выявленные нарушения и направили обращения в региональные прокуратуры.

"Нельзя допустить, чтобы МФО обходили закон и обманывали людей", – подчеркнула парламентарий.

Активисты партпроекта "Народный контроль" уже несколько лет пристально следят за деятельностью микрофинансовых организаций, отметила Кувычко. У партийного проекта есть отдельное направление по проблематике финансового рынка. Единоросс уверена: "дикий" период в этом сегменте позади, определен предел задолженности.

По ее словам, законодательные меры по защите граждан от недобросовестных кредиторов уже приняты, многие из них завершили свою деятельность. В тоже время появились финансовые пирамиды, некоторые дельцы начали привлекать к взысканию долга нелегальных коллекторов и применять мошеннические схемы. "Народный контроль" продолжит мониторинг деятельности микрофинансовых организаций и в будущем", – заключила депутат.

Партийный проект "ЕР" "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, а также контроля качества товаров, налаживания производства отечественной конкурентноспособной продукции. В рамках проекта партийцы проводят мониторинг цен на лекарства в регионах, анализируют деятельность организаций, предоставляющих займы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил Центробанку, МВД, Генпрокуратуре, Следственному комитету и Минюсту России принять меры на предотвращение мошеннических действий в сфере микрокредитования.