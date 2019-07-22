До 80% питьевой воды на прилавках России – подделка

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сегодня доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах проверки бутилированной питьевой воды. В среднем, 25-30% продукции составляет фальсификат, а в некоторых регионах эта цифра достигает 80%.
Чтобы исправить ситуацию, Чемезов предлагает в ближайшие сроки ввести маркировку бутилированной воды. Глава "Ростеха" уверен, что тогда производителей удастся контролировать и это повысит качество выпускаемой продукции. "У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой воды", – цитирует Чемезова "Царьград".
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