Микрокредиты под залог жилья уходят в прошлое
Также нормативно-правовой акт предоставляет микрофинансовым
организациям дополнительные возможности для установления личности клиентов,
включая проведение идентификации физлица через государственные информационные
системы.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, это делается для пресечения мошенничества. Злоумышленникам станет гораздо сложнее получить займы с использованием чужих паспортных данных.
А для недопущения на рынок недобросовестных участников и их исключения из управления микрокредитных компаний документ предлагает ужесточить требования к репутации и квалификации их менеджмента. Речь идет об аналогии с руководством микрофинансовых компаний.
Помимо прочего, нормативно-правовой акт устанавливает размер собственных средств микрокредитной организации – пять миллионов рублей. Сейчас – 10 тысяч.
При этом минимальная сумма займа, которую микрофинансовая компания может получить от гражданина, увеличивается в два раза – до трех миллионов рублей. Это сделано для защиты неквалицифированных инвесторов.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект позволит покончить с волной жилищного рейдерства.
"Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита", – сказал он.
Документ был внесен на рассмотрение депутатов Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Инициатива разработана при участии всех фракций нижней палаты.
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