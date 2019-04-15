Володин: Жилье граждан нужно защитить от мошенничества
Законопроект об ограничениях для микрофинансовых организаций разработан в рамках послания президента Федеральному собранию, напомнил председатель нижней палаты. "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита", – подчеркнул Володин.
Он отметил, что документ также дает возможность МФО определять клиентов с помощью государственных информационных систем. Такая мера, сказал спикер, позволит пресечь мошеннические действия с паспортными данными граждан. Депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении 16 апреля, уточнил Володин.
Не менее важный нормативно-правовой акт касается ужесточения наказания за езду в нетрезвом виде, которая привела к гибели людей. "Усиление ответственности за "пьяные ДТП" должно снизить их количество", – сказал спикер. Документ будет рассмотрен в первом чтении 17 апреля.
А в четверг, 18 апреля, на повестке парламентариев будет пакет законопроектов о так называемой амнистии капитала. Речь идет о третьем этапе, который продлится до 1 марта следующего года.
Имущество, активы, зарубежные счета и контролируемые иностранные компании предприниматели смогут задекларировать добровольно. При условии репатриации денежных средств и государственной регистрации иностранных компаний в специальных районах в Калининградской области и Приморском кране бизнесмены будут освобождены от ответственности.
По словам Вячеслава Володина, это позволит вернуть капиталы в российские регионы, создать рабочие места и новые проекты.
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