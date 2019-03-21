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Экономика

Законопроект об "ипотечных каникулах" прошел первое чтение

Фото: www.globallookpress.com
Госдума в ходе пленарного заседания 21 марта одобрила в первом чтении проект закона о так называемых ипотечных каникулах. Нормативно-правовой акт распространяется на граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Люди не должны из-за долгов лишиться единственного жилья, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин. 
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Нормативно-правовой акт был внесен Вячеславом Володиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и представителями всех четырех думских фракций. Председатель Госдумы напомнил, что законопроект разработан в рамках реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.

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"Президент подчеркнул, что никакая экономическая выгода банков не должна навредить людям", – сказал Володин. По его словам, у попавших в трудную жизненную ситуацию должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить ежемесячные выплаты.

В соответствии с законопроектом, "ипотечные каникулы" предоставляются по просьбе заемщика сроком до полугода. Воспользоваться такой возможностью смогут граждане, оставшиеся без кормильца, временно потерявшие трудоспособность, признанные инвалидами I или II группы, а также в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.

Ипотечный заемщик может выбрать – приостановить платежи или уменьшить их ежемесячный размер. Воспользоваться таким правом можно только один раз в отношении одного займа. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на время действия "ипотечных каникул".

В случае принятия документ вступит в силу с момента официального опубликования. "Законопроектом вводится запрет в период действия "ипотечных каникул" на изъятие переданного в залог единственного жилья гражданина", – отметил Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

По словам спикера, ко второму чтению законопроекта будет внесена поправка о том, что "ипотечные каникулы" распространятся и на граждан, оформивших жилищный кредит ранее. Такую норму предложил Владимир Путин, инициативу главы государства поддержали все фракции нижней палаты. 

Автор: Иван Поляков21 марта 2019, 12:39

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