Законопроект об "ипотечных каникулах" внесен в Думу
Председатель нижней палаты рассказал, что законопроект
устанавливает льготный период до шести месяцев. В течение этого срока человек,
оказавшийся в непростой жизненной ситуации, может или уменьшить размер выплат
по ипотеке, или вовсе приостановить их.
По словам Володина, банки должны рассмотреть такие обращения в течение пяти дней. "Ипотечные каникулы" смогут взять заемщики, потерявшие работу, те, чей семейный доход снизился более чем на 30%, а также получившие инвалидность I и II группы, оставшиеся без кормильца.
"Законопроект об "ипотечных каникулах" станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах", – подчеркнул спикер Госдумы.
Ранее председатель нижней палаты направил в специальную рабочую группу и профильные думские комитеты поручения Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию. По словам Володина, они будут рассмотрены в приоритетном порядке.
Важно, отметил спикер, чтобы люди как можно скорее ощутили позитивные изменения от инициатив, озвученных главой государства. Володин подчеркнул, что в ближайшее время профильные комитеты и рабочая группа представят план по выполнению поручений президента.
Состоялось первое судебное заседание
Эксперт оценил преображение 19-летней красавицы
Депутат в ужасе от дебошира
В Сети обсуждают ролик со съемок юбилейной программы Примадонны