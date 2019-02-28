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Общество

Законопроект об "ипотечных каникулах" внесен в Думу

Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Фото: duma.gov.ru
Спикеры верхней и нижней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о так называемых ипотечных каникулах. Это первый нормативно-правовой акт из числа президентских инициатив, озвученных им в послании Федеральному собранию. 
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Председатель нижней палаты рассказал, что законопроект устанавливает льготный период до шести месяцев. В течение этого срока человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, может или уменьшить размер выплат по ипотеке, или вовсе приостановить их.

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По словам Володина, банки должны рассмотреть такие обращения в течение пяти дней. "Ипотечные каникулы" смогут взять заемщики, потерявшие работу, те, чей семейный доход снизился более чем на 30%, а также получившие инвалидность I и II группы, оставшиеся без кормильца.

"Законопроект об "ипотечных каникулах" станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах", – подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее председатель нижней палаты направил в специальную рабочую группу и профильные думские комитеты поручения Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию. По словам Володина, они будут рассмотрены в приоритетном порядке.

Послание президента Федеральному собранию. Фото: www.globallookpress.com

Важно, отметил спикер, чтобы люди как можно скорее ощутили позитивные изменения от инициатив, озвученных главой государства. Володин подчеркнул, что в ближайшее время профильные комитеты и рабочая группа представят план по выполнению поручений президента. 

Автор: Иван Прошкин28 февраля 2019, 16:23

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