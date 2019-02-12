Путин предложил вернуть россиянам ипотечные каникулы

Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ипотечного кредитования, предложил вернуть каникулы. Об этом сообщает портал inkazan.ru.
С такой инициативой глава государства выступил в рамках встречи с представителями общественности в Казани. По словам Путина, ипотека – это очень чувствительный вопрос. Поэтому для заемщиков, оказавшихся в непростой финансовой и жизненной ситуации необходимо предусмотреть отсрочку платежей, передает слова президента "Вечерняя Москва".
Глава государства также выразил надежду, что вскоре ставки по ипотеки, демонстрирующие последнее время активный рост, начнут снижаться, пишет "Реальное время".
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