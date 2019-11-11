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Экономика

Как избавиться от долгов за услуги ЖКХ

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
Далеко не секрет, что в силу разных жизненных обстоятельств некоторые люди не имеют возможности расплатиться с долгами за ЖКУ. Недавно россиянам рассказали, как можно избавиться от задолженностей.
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Стоит отметить, что задолженность списывается только в исключительных ситуациях. Просто так уйти от нее никто не может. Законодательство в сфере ЖКХ не предусматривает списания долгов по желанию собственника или квартиросъемщика, но в случае, к примеру, банкротства это возможно.

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В первую очередь, чтобы признать себя банкротом, гражданин должен подать соответствующее заявление в арбитраж, когда его общая задолженность составляет более полумиллиона рублей, а заработная плата или иной вид доходов не позволяют вовремя и полностью оплачивать задолженность. Если после продажи имущества собственника и завершения банкротства все же остаются какие-то долги, они считаются погашенными и списываются с баланса управляющей компании.

Вторым способом избежать уплаты задолженности является истечение срока давности. Он составляет три года. Если человек не оплачивал услуги ЖКХ пять лет, управляющая компания вправе обратиться в суд, потребовав возмещения долгов только за три года.

Третий способ – окончание исполнительного производства. Если гражданин не имеет абсолютно никаких доходов и имущества, однако суд постановил выплатить задолженность, то вполне возможно списание долга. Впрочем, этот способ наиболее актуален для маргинальных личностей.

Четвертым выходом из ситуации эксперты называют смерть должника. Для этого его родственники должны направить в управляющую компанию копию свидетельства о смерти. Если они этого не сделают и дело направят в суд, то в итоге долги все равно спишут по определению о прекращении производства по делу в связи со смертью ответчика, сообщает "Российская газета".

Автор: 11 ноября 2019, 09:43

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