Россиянам сообщили о новом повышении тарифов ЖКХ

Текст постановления гласит, что цены могут взлететь во втором полугодии 2020-го, в первом повышения платы можно не ждать. Совокупная стоимость жилищно-коммунальных услуг в Москве вырастет не более чем на 5%, в Санкт-Петербурге – 3,8%.
Как сообщает RT, наибольшей стоимости услуги ЖКХ могут достичь в Чечне и Дагестане. Там процент индексации составит 6,5% и 5,2% соответственно. Самый низкий индекс роста платы за коммунальные услуги в Ненецком автономном округе – 2,4%, отмечает Пятый канал.
Помимо этого, уточняет РИА ФАН, в Адыгее, Северной Осетии, Московской и Ивановской областях, в Республике Алтай и Алтайском крае, а также в ряде других регионов России рост тарифов ожидается на уровне от 4% до 4,9%. На 3,6-3,9% коммуналка может подорожать в Башкирии, Мордовии, Якутии, Чувашии, Ленинградской и Курской областях.
"Тариф может существенно превышать величину, указанную в распоряжении, в других случаях – быть меньше. Главное, чтобы совокупно они укладывались в "коридор", установленный правительством", – рассказала исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
Средний индекс изменения размера платы
за коммунальные услуги определяет максимально допустимый рост
совокупного платежа граждан в среднем по региону. Он нужен для того, чтобы цены на ЖКХ не превышали установленной нормы.
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