Россияне влезают в кредиты из-за нехватки денег на жизнь

Россияне вынуждены брать кредиты, чтобы поддерживать уровень свой жизни. Об этом сообщает портал inkazan.ru со ссылкой на главу правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.
По словам эксперта, падение реальных доходов населения продолжается уже четыре года подряд, поэтому спрос на розничные кредиты только растет.
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