Путин сделал важное заявление о пенсии

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам прокомментировал законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Глава государства выразил свое мнение по поводу инициативы.

Путин отметил, что острые дискуссии вокруг такого важного вопроса были ожидаемы. По его словам, пенсия – очень чувствительная тема для россиян.

"Как известно, правительство России выступило с инициативой проведения реформы в сфере пенсионного обеспечения, внесло в Государственную думу соответствующий законопроект, который принят парламентом страны в первом чтении. Безусловно, все это ожидаемую абсолютно реакцию вызвало, достаточно острые дискуссии в обществе", – заявил глава государства. Он подчеркнул, что особенно важным этот вопрос является для представителей старшего поколения.

"Эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде", – добавил Путин.

"Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России не только соответствовала реалиям сегодняшнего дня, не просто была финансово устойчивой на десятилетия вперед, но и самое главное – я хочу подчеркнуть – чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни и защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан. Все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными", – заявил он.

Кроме того, президент отметил, что готов поделиться своими соображениями по поводу совершенствования пенсионного законодательства. Политик заявил, что, скорее всего, сделает заявление по этому поводу в ближайшее время. "Может быть, прямо завтра", – цитирует главу государства РИА Новости.

Напомним, первое чтение законопроекта о совершенствовании пенсионной системы прошло в Госдуме еще в июле 2018 года. Теперь парламентарии собирают поправки к документу. Ожидается, что второе чтение законопроекта пройдет осенью.