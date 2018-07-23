Убийство 5-летней девочки в Серпухове Эксклюзивы "Дом-2" Гороскоп на неделю Главные события Москвы

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Экономика

В России неожиданно упали цены на бензин

прочитано 484 раза

Московская топливная ассоциация (МТА) опубликовала статистику о ценах на бензин. Стоимость топлива снизилась в период с 16 по 23 июля.

Дизель в столице теперь стоит на одну копейку меньше – 44,26 рубля за литр. Цена бензина АИ-92 сократилась на три копейки – до 44,26 рубля за литр, за литр АИ-95 отдают 45,68 рубля – на две копейки меньше, передает Russia Today со ссылкой на РИА Новости.

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Автор: Евгений Мышко23 июля 2018, 20:44

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