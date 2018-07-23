В России неожиданно упали цены на бензин

Московская топливная ассоциация (МТА) опубликовала статистику о ценах на бензин. Стоимость топлива снизилась в период с 16 по 23 июля.

Дизель в столице теперь стоит на одну копейку меньше – 44,26 рубля за литр. Цена бензина АИ-92 сократилась на три копейки – до 44,26 рубля за литр, за литр АИ-95 отдают 45,68 рубля – на две копейки меньше, передает Russia Today со ссылкой на РИА Новости.