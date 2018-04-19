Названы богатейшие бизнесмены России

Авторитетный журнал Forbes представил 15-й рейтинг самых богатых россиян. Совокупное состояние предпринимателей в 2017 году возросло на 5,4% и теперь оценивается в 485 миллиардов долларов.



Первую строчку занял владелец международной сталелитейной компании Владимир Лисин. Его состояние достигает 19,1 миллиарда долларов. Сообщается, что этот рейтинг он возглавляет в третий раз.

Следом идет глава "Северстали" – Алексей Мордашов. Он сумел приуменожить свои активы и заработал 18,7 миллиарда долларов. Третье место застолбил совладелец "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон с 18 миллиардами.

В пятерку списка также попали акционер "Лукойл" Вагит Алекперов и партнер Михельсона по "Сибуру" и "Новатэку" Геннадий Тимченко. Их капитал эксперты оценили в 16,4 и 16 миллиардов долларов соответственно.

Добавим, что в топ-10 также оказались совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, председатель комитета по стратегии "Еврохима" Андрей Мельниченко и совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман. Состояние каждого из них перевалило за отметку в 15 миллиардов долларов США. С ними по соседству расположились акционер UC Rusal Виктор Вексельберг с 14 миллиардами и владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов, заработавший в общей сложности 12,5 миллиарда долларов.

Как отмечает Forbes, несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых антироссийских санкций, миллиардеров в России стало больше. Их число выросло с 96 до 106.

