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Экономика

Рубль пробил дно: слабая валюта обновила рекорд

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Данные торгов свидетельствуют о том, что курс евро превысил 80 рублей. Тем самым рубль побил рекорд марта 2016 года.
прочитано 669 раз

Именно тогда курс евро на биржевых торгах вырастал до этого показателя. Официальный курс этой валюты к рублю на 11 апреля, установленный Банком России, вырос на 4,97 рубля до 76,85 рубля за евро.

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Сюжеты Курс рубля

По данным Центробанка, курс доллара вырос на 3,8 рубля, до 62,36 рубля, передает "Газета.Ru". Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, выросла по сравнению с показателем на 10 апреля на 4,32 рубля, составив 68,88 рубля.

Напомним, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, за 9 апреля миллиардеры России потеряли более 15 миллиардов долларов. А с момента введения санкций – более 17 миллиардов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ранее в интервью Dni.Ru кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб предположил, что сложившаяся ситуация носит краткосрочный характер. По его мнению, в течение одной-двух недель показатели стоимости акций и курсы валют вернуться к значениям 6 апреля или незначительно превысят их.

В свою очередь Центробанк и правительство также делают успокаивающие прогнозы. Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рисков для финансовой стабильности. А вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что кабмин поддержит попавшие под американские санкции компании.

Автор: Валерия Нарская11 апреля 2018, 10:38

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