Кремль успокоил паникующих из-за курса рубля россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан трезво оценивать ситуацию в экономике. Отвечая на вопрос о дефолте и панике на фоне падения курса рубля и фондового рынка, он заявил, что экономика обладает достаточным запасом прочности.

"В Кремле на это реагируют как, еще раз повторяю, на такие эмоциональные проявления, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации. Вы знаете, что волатильность случается. Система обладает запасом прочности, изрядным запасом прочности. Поэтому, собственно, давайте дождемся отчета правительства, там как раз про экономическую политику будет идти речь", – сказал Дмитрий Песков.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что для России эти шесть лет стали испытанием на прочность экономики, передает РИА Новости. "Эти шесть лет, очевидно, это не преувеличение, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно", – сказал Медведев. До этого российский премьер заявил на встрече с Владимиром Путиным, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная.

Напомним, что курс евро превысил 80 рублей. Тем самым рубль побил рекорд марта 2016 года. Из-за новых санкций США за 9 апреля миллиардеры России потеряли более 15 миллиардов долларов, а с момента введения ограничений – более 17 миллиардов.