Доллар по 63: когда закончится паника в России

Обвал на российской бирже Смерть Волчковой Покушение на предателя Скрипаля Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Вторник 10 апреля
Лента новостей
21:53
Умершую в нищете Кустинскую прилюдно облили грязью
21:34
В Москве загорелся склад
20:48
Принц Гарри прокатил Терезу Мэй со свадьбой
20:37
Украина арестовала второе российское судно
20:34
Как живет новая солистка "ВИА Гры" Ольга Меганская
20:20
На юго-западе Москвы загорелись строительные леса
20:03
Apple блокирует отремонтированные iPhone
20:00
Развратник Панин попал впросак после интимной фотосессии
19:38
Садальский проехался катком по опозоренному Тулееву
19:30
США перебрасывают к берегам Сирии ударную группу с авианосцем
19:23
Участник "Уматурман" остался без крова
19:10
Актрису арестовали за уличный стриптиз (видео)
19:03
Московские аэропорты временно закроют
18:54
Порошенко подложил свинью вежливой Меркель
18:43
Первый канал угодил в скандал из-за провокаций Пентагона
18:34
Знаменитый актер получил 11 лет колонии за убийство жены
18:29
В Москве объявили штормовое предупреждение
18:09
Безумные регионы: участник богословского диспута в Петербурге впал в кому
18:04
Трамп трясет "Томагавками" у российской базы в Сирии
17:48
Малахов нашел актера Петренко в ночлежке для бомжей
17:24
Состояние парализованной Самойловой резко ухудшилось
17:19
Секреты стойкого макияжа в путешествиях
17:13
Фестиваль "Мультимир" вновь пройдет на ВДНХ
17:06
К чему снятся зубы
17:02
Как Госдума выстраивает межпарламентский диалог
16:51
Названы самые популярные в России машины с пробегом
16:46
Секреты йогов для молодости и здоровья
16:38
Здание Госдумы ждет ремонт
16:33
Познер выступил с заявлением о санкциях
16:25
Шпионы Мэй толкают Скрипаля на второе предательство
16:17
Рыдающей у гроба матери Волчковой стало плохо
15:57
Правда и мифы о пользе сезонных овощей
15:46
Названа стоимость самой дешевой квартиры в России
15:41
Секс-террорист Трамп напал на известную модель
15:34
Питт променял Энистон на ученого-архитектора
15:32
Новая любовь униженного мужа Виктории Дайнеко
15:24
Радостным россиянам посоветовали подождать со сменой зимней резины
14:50
Чем опасны безналичные деньги
14:42
Нелепого Трампа в пальто подняли на смех
14:25
Минздрав порекомендовал украинским медикам учиться у Доктора Хауса
14:25
Яшин решил покинуть пост главы призывной комиссии
14:20
Валерия о разрыве с любимым: Очень сложно быть нянькой взрослому мужчине
14:12
Представитель Путина рассказал о войне с США
14:11
Раскрыт секрет нового iPhone
13:52
Попрошайка Порошенко встал перед Меркель на колени
13:50
Инфицированная Рапунцель находится при смерти
13:47
Слабость и галлюцинации: подробности состояния отравленных Скрипалей
13:42
Российских детей силой гонят в театры
13:40
На месте крушения Ан-148 нашли 13 фрагментов
13:32
Почему Галкин и Дроботенко скрывают близкие отношения
13:22
Как сохранить отношения на расстоянии
13:11
В Москве при столкновении двух автобусов пострадали люди
13:05
Российские ученые создали самое безопасное лекарство от рака
12:57
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
12:50
Мужчина с ножом напал на пассажиров электрички
12:46
Толстушка Боня носит мужика на руках
12:40
У Божены Рынской "поползло" лицо
12:36
Пьяный пассажир упал на рельсы в московском метро
12:25
Мужчина на грузовике проехал сквозь торнадо (видео)
12:25
Обратно в СССР: россиян припугнули дефицитом продуктов
12:16
Потерявший семью при пожаре Востриков в бешенстве от назначения Тулеева
12:08
Россиянин убил подругу за грубость во время танца
11:49
Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке
11:47
Народ встал на защиту загрызшего хозяина пса
11:40
Рассекречена настоящая фамилия скончавшейся Волчковой
11:32
На столицу надвигается гроза
11:17
Из Москвы-реки выловили тело мужчины
11:15
Снявшаяся в БДСМ-порно украинка обвинила режиссера в насилии
11:12
Малышева посмеялась над словами Стриженовой о гибели мужа
11:11
Ученые выявили связь между бровями и прогрессом
11:02
Расчленившего трех человек пенсионера схватили под Москвой
11:01
Первый канал раскручивает Мазур на откровения об обманутом Джигарханяне
10:47
Москвич забил насмерть любовницу
10:41
Украина грезит об исчезновении России
10:28
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
09:58
Врачи объявили Юлию Скрипаль здоровой
09:57
Названы причины распространения заразного рака
09:53
Родившая Алика Смехова: Это была личная победа над собой
09:52
Зарубежные инвесторы бегут с российского рынка
09:50
Никита Пресняков выпрыгнул из окна
09:46
Пристыженное МЧС ринулось искать забытые куски тел на месте крушения Ан-148
09:20
49-летняя Татьяна Буланова откровенно о беременности
09:18
Apple выпустила ярко-красные iPhone 8 для акции по борьбе со СПИДом (видео)
09:11
Блудливый поп из "Дома-2" выложил в Сеть "семейное" порно
08:54
Обнародовано предсмертное сообщение Волчковой
08:46
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
08:43
Где в России чаще всего умирают
08:29
Москва припугнула зарвавшихся американцев у берегов Сирии
08:28
Тулеев получил высокий пост в парламенте
08:19
Елизавета II неожиданно поглумилась над Трампом
22:09
Бывший муж отобрал у Ксенофонтовой недвижимость
22:01
По стопам Дайнеко и ее бывшего: кому суждено стать жертвой рукоприкладства
21:59
Войну между Россией и США назвали делом времени
21:53
В России научились превращать отходы в полезные вещи
21:40
Безумные регионы: бандит со штанами на голове напал на банкомат в Омске
21:34
Отец опубликовал фото голой Ольги Бузовой
21:16
Потерявшая ногу красотка удивила весь мир
20:53
Попавшая в больницу Пьеха рассказала о правду о конфликте с близкими
20:27
Скрипаля с дочерью взяли в заложники в Британии
20:10
Нарушивший траур Павел Табаков взбесил народ
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мазур об аресте Цымбалюк-Романовской из-за аферы с чужой квартирой
"Да пусть валит": Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Первый канал раскручивает Мазур на откровения об обманутом Джигарханяне
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Дочь и внуки плюнули на тяжелобольную Пьеху
Экономика

Доллар по 63: когда закончится паника в России

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Россияне массово скупают доллары и евро после черного понедельника 9 апреля. Спрос на валюту сохраняется и на Московской бирже, но эксперты не советуют торопиться – на ажиотаже традиционно заработают трейдеры и биржевые спекулянты. Простым гражданам рекомендовано сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
прочитано 2436 раз

Покупать доллар за 63-65 рублей сегодня уже нет никакого смысла – поезд ушел. Вероятность того, что курс будет и дальше расти, невелика. Зато те, кто хотел, уже заработали на падении рубля, вызванном, как гласит официальная версия, новыми санкциями американского Минфина.

ПО ТЕМЕ

Рублик, не болей: что последует за обвалом на биржах

Паника на бирже: новые санкции обвалили рубль

Уязвимость рубля под новыми санкциями

На самом же деле, подогревом валютного рынка, а вместе с ним и населения, занимаются специалисты, работающие на трейдеров-спекулянтов и имеющих от них свой профит. Они умело вбрасывают в СМИ и соцсети комментарии псевдоэкспертов, прогнозирующих обвал национальной валюты, крах экономки и даже дефицит продуктов. И если акции компаний, попавших под санкции, падают вполне закономерно, то есть по законам рынка, то рубль дешевеет совершенно по другим причинам.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Одна из них – синдром толпы. Информация в соцсетях распространяется  сейчас мгновенно. Если утром запустить утку о том, что евро будет стоить к вечеру 100 рублей, то с большой долей вероятности европейская валюта подскочит как минимум до 75-80 рублей. Что, собственно, и произошло всего лишь за два дня – 9 и 10 апреля.

Еще один фактор, который может повлиять на валютный рынок – реальный дефицит долларов и евро у крупных компаний, попавших под санкции. Краник льготных западных кредитов для них закрыт уже давно, поэтому основными кредиторами у тех же "Русала" или "Роснефти" выступают российские банки.

Но возвращать им кредиты в одночасье, срочно и в один день не требуется. Поэтому, скорее всего, паника на валютном рынке – процесс тонко организованный и запланированный еще в пятницу 6 апреля, в день, когда в Вашингтоне огласили новый санкционный список.

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Сложившаяся ситуация на фондовом и валютном рынках носит  краткосрочный характер, предположил в интервью Dni.Ru кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб. По его мнению, в течение одной-двух недель показатели стоимости акций и курсы валют вернуться к значениям 6 апреля или незначительно превысят их.

"То, что происходит на рынках в последние два дня, носит спекулятивно-истеричный характер. При этом некоторые участники рынка пытаются неплохо заработать", – отметил эксперт. Трвердохлеб полагает, что сложная ситуация  вокруг Сирии и новый санкционный список США не имеют определяющего влияния на биржевые торги и котировки валют.

Существующая информация о запасах Центробанка и меры, разрабатываемые правительством, позволяют с определенной долей оптимизма смотреть в будущее.

Экономист рекомендует россиянам не впадать в панику, а исходить из классических правил поведения на финансовом рынке. "Если в ближайшее время вы не планируете каких-либо расходов в иностранной валюте, то, лучше всего, и не покупать ее, а хранить свои сбережения в рублях", – посоветовал эксперт.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Успокаивающие заявления звучат в эти дни из Центробанка и правительства. Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рисков для финансовой стабильности. "У Центрального банка есть широкий набор инструментов, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры", – отметила глава ЦБ и напомнила, что, несмотря на негативные внешние факторы, в России сохраняется беспрецедентно низкий уровень инфляции.

В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что кабмин поддержит попавшие под американские санкции компании, а премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить варианты такой поддержки. Многие чиновники назвали новые санкции хорошим тестом для российской экономики. Ближайшие две недели покажут, насколько безболезненно ей удалось пройти этот тест.

Кадр youtube.com

Автор: Александр Комаров10 апреля 2018, 21:50

комментарии

Политика

Порошенко подложил свинью вежливой Меркель
Трамп трясет "Томагавками" у российской базы в Сирии
Как Госдума выстраивает межпарламентский диалог
Представитель Путина рассказал о войне с США

Шоу-бизнес

О чем перед смертью успела сказать Волчкова
Ремень для сына бумерангом вернется к Рудковской и Плющенко
Умершую в нищете Кустинскую прилюдно облили грязью
Она тебя сожрет: Киркорова поймали в жарких объятьях Бузовой

Проишествия

Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке
Известной телеведущей оторвало ногу в лифте на глазах у трехлетней дочери
Тяжелоатлет упал замертво после провальной попытки поднять штангу (видео)
Российского туриста до полусмерти избили в Индии

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Экономика

Кремль выступил с важным заявлением после обвала рубля

Представитель президента откровенно высказался
Шоу-бизнес

Почему Галкин и Дроботенко скрывают близкие отношения

На людях артисты делают вид, что едва знакомы

Шоу-бизнес

Инфицированная Рапунцель находится при смерти

Состояние звезды "Дома-2" резко ухудшилось

Шоу-бизнес

Рыдающей у гроба матери Волчковой стало плохо

Москва прощается с актрисой кино и театра

Гороскоп

Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Совет на выходные
Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада

Фоторепортажи

Как живет новая солистка "ВИА Гры" Ольга Меганская
Толстушка Боня носит мужика на руках
Потерявшая ногу красотка удивила весь мир
60-летняя Елена Кондулайнен излучает секс

Спорт

Известный гонщик Формулы-1 сломал ногу своему механику
Каспаров будет доволен: в FIDE дали пинка Илюмжинову
Российским спортсменам разрешили допинг
Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову

Регионы

Безумные регионы: участник богословского диспута в Петербурге впал в кому
Потерявший семью при пожаре Востриков в бешенстве от назначения Тулеева
Пристыженное МЧС ринулось искать забытые куски тел на месте крушения Ан-148
Молодой мужчина отрезал голову отказавшей ему в интиме 54-летней даме
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru